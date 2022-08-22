دعوى قضائية تطالب "سوني" بدفع 6 مليارات دولار

تواجه شركة ”سوني“ دعوى قضائية تطالبها بدفع تعويضات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار) في بريطانيا، وذلك لتعويض ملايين المستخدمين، نتيجة اضطرارهم لتحمل زيادات في أسعار الألعاب وعمليات الشراء داخل الألعاب المتوفرة عبر متجر منصة الألعاب PlayStation Store.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن المدافعة البريطانية الشهيرة عن حقوق المستهلكين، أليكس نيل، تسعى لتعويض حوالي 9 ملايين لاعب ماليا من خلال دعوتها القضائية الجديدة.

واتهمت الدعوى القضائية سوني بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار، حيث أن الدعوى ترى أن الشركة اليابانية تقوم بتطبيق سياسات وشروط غير عادلة على المطورين وناشري الألعاب، من خلال اقتطاع نسبة 30% من كل عملية شراء للألعاب أو عملية شراء تُجرى داخل الألعاب.

وتدعي مستندات الدعوى القضائية الجديدة أن ممارسات متجر ”بلاي ستيشن“ تسببت في تحمل ملايين اللاعبين تكاليف إضافية تُقدر بحوالي 5 مليارات جنيه إسترليني على مدى السنوات الست الماضية، وتقدر الأضرار للفرد بين 67 و562 إسترليني.

وصرحت ”نيل“ لشبكة ”بي بي سي“ البريطانية أن هيئة الادعاء تؤكد أن موقف سوني في القضية ضعيف، مشددة على أن العبء الذي تتحمله الشركة ثقيل.

يُذكر أن تلك ليست الدعوى الأولى من نوعها التي تواجهها إحدى الشركات التقنية العملاقة بشأن النسبة التي تقتطعها تلك الشركات من عوائد المطورين من عرض التطبيقات والألعاب على المتاجر الرقمية، حيث إن العديد من الدعاوى القضائية أقيمت الفترة الماضية ضد غوغل وآبل من جانب عدد كبير من كبار مطوري التطبيقات، مثل إيبيك جايمز مطورة فورتنات وكذلك شركة Match Group مالكة خدمة المواعدة Tinder.

لكن نيل حذرت من أن القضايا من هذا النوع قد تستغرق أعواما لحلها، وأن الأشخاص الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض قد يتركون في انتظار إذا رفضت سوني بلاي ستيشن تسوية الدعوى.

ولم ترد شركة Sony PlayStation على الفور على طلب BBC للتعليق.