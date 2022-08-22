تغريم "فورد" 1,7 مليار دولار بعد وفاة زوجين بسبب خلل في التصنيع

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حُكم على شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات بدفع 1,7 مليار دولار كتعويض بسبب خلل في تصنيع أحد طرازاتها أدى إلى وفاة زوجين في ولاية جورجيا عام 2014، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وليس فرض تعويضات تزيد عن مليون دولار في حالات الحوادث المرورية أمرا نادرا في الولايات المتحدة، لكن المبلغ المحكوم به في هذه الحالة هو من الأعلى في هذا المجال على الإطلاق.

وإثر الحكم الذي أصدرته الجمعة، هيئة محلفين شعبية في مقاطعة غوينيت وأوردته صحف أمريكية عدة، أعلنت شركة فورد يوم الأحد لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ نيتها استئناف القرار ”غير المدعوم بالأدلة“، وفق الشركة المصنعة للسيارات.

وكانت شاحنة ”بيك آب“ من طراز F-250 Super Duty عائدة للزوجين ملفن وفونسيل هيل انقلبت بسبب ثقب في إطاراتها في أثناء القيادة على طريق سريع بالقرب من أميريكوس بولاية جورجيا.

وتسبب الحادث بانهيار سقف السيارة المقلوبة؛ ما أدى إلى سحق الزوجين في المقصورة.

وعقب الحادث، رفع ولدا الزوجين دعوى قضائية ضد ”فورد“، محملين إياها مسؤولية الخلل في تصميم السيارة، والذي كان، بحسب وثائق نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، السبب في عشرات الحوادث المماثلة الأخرى.

وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، استند محامو ”فورد“ إلى دراسات تصميم وسلامة عدة قالوا إنها أظهرت أن السقف قوي بما يكفي لتحمل مثل هذا الحادث.

لكن هيئة المحلفين حمّلت مع ذلك المسؤولية للشركة التي تتخذ مقرا لها بمدينة ديربورن (ميشيغن) والتي صنّعت، وفق وثائق موجودة في الملف، ما يقرب من 5,2 مليون نسخة من هذا الطراز، بين 1999 و 2016، قبل تدعيم السقف اعتباراً من عام 2017.

ويتوافق مبلغ التعويض البالغ 1,7 مليار دولار، مع ما يُسمى بـ“التعويضات العقابية“ التي تتجاوز الإجحاف اللاحق بالضحية أو الضحايا وتهدف إلى معاقبة سلوك المدعى عليه.

وغالبا ما تكون قيمة هذه التعويضات متناسبة مع القدرات المالية للشخص أو الكيان المعني.

وكانت هيئة المحلفين نفسها حكمت الخميس في قرار منفصل، على ”فورد“ وسلسلة ”بيب بويز“ للصيانة (بسبب تركيب مجموعة إطارات بصورة خاطئة)، بدفع 24 مليون دولار كتعويض لابنَي الزوجين هيل، كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعائلة.