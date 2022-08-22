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منوعات

العراق.. امرأة تقتل زوجها أثناء نومه بطريقة صادمة
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 10:49 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 11:15 GMT

العراق.. امرأة تقتل زوجها أثناء نومه بطريقة صادمة

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، يوم الإثنين، على قتل زوجها أثناء نومه في محافظة نينوى شمال العراق. وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "امرأة تبلغ من

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، يوم الإثنين، على قتل زوجها أثناء نومه في محافظة نينوى شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، تعاني اضطرابا نفسيا، أقدمت على قتل زوجها بمقص شعر أثناء نومه في قضاء تلعفر ضمن محافظة نينوى“.

وبينت المصادر الأمنية، أن ”القوات الأمنية العراقية تمكنت من القبض على المرأة بعد ساعات من ارتكابها جريمة القتل، وخلال التحقيقات الأمنية الأولية، تبين أن المرأة تعاني اضطرابات نفسية ولديها تقارير طبية تشير إلى ذلك“.

وأضافت، أن ”أسباب الجريمة التي ارتكبت، ما زالت مجهولة، وبأن الجهات المختصة مستمرة بالتحقيق في الحادثة“.

وارتفعت في الآونة الأخيرة حوادث ارتكاب ”الجرائم العائلية“ في عدد من المدن العراقية، مع الارتفاع الكبير في عمليات الانتحار في صفوف الرجال والنساء وبمختلف الأعمار.

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