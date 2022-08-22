ثري عربي يتعرض لمحاولة سرقة في لندن

أقدم لصان على مهاجمة ثري عربي في وضح النهار، خلال قيادة سيارته الفاخرة وسط العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لسرقة ساعته، ونوعها ”رولكس“، وفق شهود عيان.

وذكرت صحيفة ”ذي صن“ البريطانية، أن لصين رصدا يوم الأحد، شابا كويتيا يدعى عبد الله البصمان، أثناء إقامته في فندق ”ذا بيركلي“ في لندن.

وعندما استقل البصمان مركبته الفاخرة من طراز ”بوغاتي شيرون“، التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني نحو (3549645 دولارا أمريكيا)، لحق به اللصان على دراجتين ناريتين.

وحطم أحده اللصين النافذة الأمامية للسيارة بمطرقة، في محاولة لسرقة ساعة اليد التي كان يرتديها وهي من نوع ”دايتونا – رولكس“ المصنوعة من البلاتين، وتبلغ قيمتها 110.000 جنيه إسترليني نحو (130170 دولارا أمريكيا)، ولكنهما فشلا في سرقتها.

وأظهرت لقطات مصورة اللصين وهما يهاجمان سيارة الشاب العربي، مما دفع بالأخير لقيادة سيارته مسرعا باتجاه آخر.

وتحدث شهود عيان في حديثهم مع وسائل إعلامية عن تفاصيل الحادث، حيث تبين أن اللصين كانا متواجدين في فندق ”ذا بيركلي“ صباح الأحد، وطلب منهما الموظفون الابتعاد عن رصيف مدخل الفندق.

وأكد شاهد عيان أن اللصين تتبعا البصمان، قبل تنفيذ عملية الاعتداء، حيث نصبا له كمينا، وعندما غادر الشاب الثري الفندق، لحقا به على طول الطريق في شارع ”هايد بارك“ وسط لندن، وعندما توقفت السيارة عند إشارة ضوئية، اقترب أحدهما من نافذة السيارة الأمامية عند مقعد السائق، وأقدم على تحطيمها بمطرقة.

وتابع الشاهد: ”أعتقد أنهما كانا ينتظران الوصول إلى تقاطع الطرق، وكانا يعلمان أن إشارة المرور الحمراء تتوقف لوقت طويل، لذا كان لديهما الوقت لمهاجمته، لتنفيذ السرقة، ولكنهما لم ينجحا في ذلك“.

ووفقا للصحيفة، فإن نفس اللصين هاجما مشاة آخرين، في حي ”مايفير“ الراقي في لندن بوقت لاحق، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهما تظهر عملية الهجوم.