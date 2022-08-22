مصري يحرق مدرسة خطيبته انتقاما من رسوبها

شهدت محافظة الغربية المصرية، حادثا غريبا الأحد، بعدما أقدم شاب على حرق المدرسة التي تدرس فيها خطيبته بسبب رسوبها في امتحانات نهاية العام.

وتمكنت السلطات الأمنية مساء الأحد، من القبض على الشاب المتهم “م. داوود” والذي يقيم في منطقة أبو مشهور بمركز بركة السبع في المنوفية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتعود حيثيات الواقعة الغريبة، عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة السنطة، يفيد باندلاع حريق في مدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري.

بدورها انتقلت فرق البحث الجنائي إلى موقع البلاغ بعد تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، حيث تمكنوا من إطفائه قبل امتداده للبنايات المجاورة.

وبحسب السلطات الأمنية، أسفر الحريق عن تفحم غرفتي الإداريين ومديرة المدرسة، وتلفيات بالملفات الخاصة بالطلاب بالكامل في غرفة الكنترول، فيما لم يسفر الحريق المفتعل عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وكشفت سلطات الأمن في محافظة الغربية، أنه تبين أن الشاب المتهم خطيب إحدى الطالبات بالمدرسة، وقام بإشعال الحريق انتقاما بعد رسوب خطيبته، وهرب إلى بلدته بمحافظة المنوفية عقب ارتكابه الجرم.