روت تفاصيل صادمة.. مصرية تتهم طبيب عظام شهيرا بـ"هتك عرضها" خلال جلسة علاج

استغاثت سيدة مصرية بالمجلس القومي للمرأة بعد تعرضها لما وصفت التحرش بها جنسيا من طبيب عظام شهير تتعالج عنده منذ فترة.

وتقدمت السيدة ببلاغ إلى النائب العام المصري، كما طلبت المساعدة من مكتب مساندة المرأة التابع للمركز القومي للمرأة في مصر للوقوف بجانبها وتوجهها حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها.

وقالت السيدة في بلاغها: ”تم التحرش بي في يوم الثلاثاء 9 أغسطس الجاري، في عيادة طبيب شهير، دايما بروح بزوجي ودايما بيكون معايا وبتعالج معه بقالي 3 سنوات تقريبا لتقويم العمود الفقري وعلاج الغضاريف بدون جراحة.. ويتم عمل جلسه تسمى الكايروبراكتيك أي طقطقة العظام“.

وتابعت السيدة في البلاغ: المهم رحت لـ الطبيب وأنا كنت تعبانة جدا، وأنا أعاني من الغضاريف العنقية والقطنية وخشونة بالركبتين وأنا عارفه تماما جلستي بتم ازاي لأني بقالي معاه فترة كبيرة وبحتاج جلسة ممكن كل 6 شهور أو وقت ما التعب يشتد عليا جدا“.

وواصلت: ”المهم اليوم ده كان معايا ابني الصغير لظروف سفر زوجي وكان التعب شديد عليا جدا، رحت له وبدأ بالكشف وعمل الجلسة وأثناء العمل قام بفتح سوسته العباية ووضع يده بشكل مباشر على أماكن عفتي، جالي شلل من الصدمة ومش متخيلة ومش مستوعبة اللي بيحصل“.

وأضافت: ”المهم رحت خرجت إيده وقفلت سوستة العباية وطلبت إني أمشي فورا لأني تعبانة جدا، وكنت عايزة أخد ابني وأمشي، المهم راح فتح سوستة العباية تاني ودخل إيده والمرة دي حسيت بحاجة ناشفة في ظهري واكتشفت أنه عضوه الذكري، وحاولت أفك إيديه ولكن معرفتش للأسف لتعبي، وفجأة هو صوته هدي جدا وبقي عرقان أوي، فهمت إنه خلاص وصل لذروته، أخدت ابني ومشيت وأنا منهارة وتاني يوم رحت عملت محضر بالواقعة“.

واستدعت النيابة الطبيب الشهير وجار التحقيق معه.