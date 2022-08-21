أزمة عبدالله رشدي.. البصيلي يقاضي "جيهان" وكل من زج باسمه بالقضية

نفى أستاذ الشريعة بكلية الدعوة في جامعة الأزهر المصرية، أحمد البصيلي، أي علاقة له بالقضية المثارة بشأن الداعية عبدالله رشدي.

وقال البصيلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إنه ”تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد السيدة جيهان جعفر التي قالت إنه كان شاهدا على زواج شفهي بينها وبين الداعية عبدلله رشدي“.

وأضاف أنه ”اختصم في البلاغ كل من ذكر اسمه واستخدمه في هذا الموضوع ومن جاء ذكره في هذا الأمر“.

وحول ما إذا كان قد شهد أو حضر أي أمر متعلق بما ذكرته السيدة، تابع: ”لم أحضر لا بصفتي ولا بشخصي ولا بوكيل عني ولا أعلم“، وأضاف ساخرا: ”ولا حتى (حضورا) عبر رؤية في المنام“.

واستطرد البصيلي: ”أنا من مصلحتي أن تأتي تلك السيدة التي لم أسمع عنها أو ألتقيها، إلى مصر وتأخذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بها لإظهار الحقيقة بما في ذلك استصدار إذن من النيابة لمراجعة شركات المحمول بشأن المكالمات المزعومة التي تحدثت عنها“.

وبشأن ما إذا كان تربطه علاقة صداقة بالداعية أو يعرفه، أوضح: ”علاقتي به كأي باحث في كلية الدعوة، فهو باحث لدي في الكلية ولكن لاتربطني به علاقة فهو مثله مثل باقي الباحثين“.

وكان عبدالله رشدي قد توعد أمس السبت، من وصفهم بـ”الضباع“ باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وذلك بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة عراقية تدعى جيهان جعفر.

وكتب عبر ”تويتر“: ”أعلم أنهم يجتهدون.. ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزاً أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ. فاهم يا ضَبْع منك له!؟“.