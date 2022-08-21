بسبب تقرير مقتل جوى إستانبولي.. استقالة مدير مركز الطب الشرعي في حمص

أعلن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، الدكتور زاهر حجو، استقالة رئيس مركز الطب الشرعي في حمص الدكتور جورج صليبي، بسبب ورود أخطاء في تقرير الطب الشرعي المتعلق بوفاة الطفلة جوى إستانبولي.

وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، العثور على الطفلة جوى إستانبولي (4 سنوات) ”مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص“.

وكان قد أعلن عن اختفاء الطفلة جوى من أمام منزلها في حي المهاجرين بمدينة حمص في الثامن من أغسطس/آب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه ”من خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي على جثتها، تبين أن الجثة تعود للطفلة جوى إستانبولي، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها“.

وقال حجو: ”إننا كطب شرعي نعترف للأسف الشديد بوجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي المتعلق بوفاة الطفلة جوى“ لافتًا إلى استقالة الدكتور جورج صليبي.

وأكد حجو في تصريحات لـ ”شام. إف . إم“، اليوم الأحد، أن التقرير كان فيه أخطاء كبيرة، حيث اشتمل على نقطتين أساسيتين كانتا موضع خلاف، هما سبب الوفاة بالإضافة إلى وجود اعتداء جنسي من عدمه.

وأوضح أن تصريح الهيئة العامة للطب الشرعي السابق حول الحادثة كان تصريحا مبنيا على تقرير اللجنة الأولية الذي لم يستطع تأكيد أو نفي الاعتداء الجنسي، وذلك لعدم قيام اللجنة المختصة بتشريح الجثة.

وتابع: ”التبس على اللجنة الكسر المتمادي الموجود على الجمجمة، حيث توقعت أن هذا الكسر ناجم عن ضربة على الرأس، وأن هذا سبب الوفاة“.

وقال حجو: ”لاحظنا ما يشوب التقرير من أخطاء، منذ أن وصلنا، وتواصلت مع رئيس الفرع الجنائي بحمص، وأكدنا على فرضية وجود اعتداء جنسي، نتيجة خروج العرى المعوية من المنطقة التناسلية“.

ولفت إلى أنه تم استخراج الجثة وتشريحها، حيث تم التأكد من وجود اعتداء جنسي، مشيرًا إلى عدم الإعلان عن ذلك في وقت سابق من منطلق سرية التحقيق.

وكانت ”إرم نيوز“ قد أشارت في مقطع فيديو إلى تناقض اعترافات قاتل الطفلة السورية مع تقرير الطب الشرعي.