سجن قاض مصري بارز بتهمة تلقي رشاوى وحيازة مخدرات

أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن المشدد بحق قاض شهير، اليوم الأحد، بعد تورطه بتلقي رشاوى وحيازة مخدرات وسلاح.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بالسجن المشدد بحق المستشار سامي محمود عبد الرحيم، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام صدرت بحقه مؤخرا في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري .

وجاءت الأحكام الصادرة بحق القاضي الذي كان يشغل رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، والتي بلغ مجموعها 24 عاما بخلاف غرامة بلغت 2.6 مليون جنيه (نحو 136 ألف دولار)، بعد إدانته بتلقي رشاوى من متهمين كانوا ماثلين أمامه في عدة قضايا مختلفة، وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

وتضمن الحكم على القاضي بالسجن المشدد لمدة 24 عاما، بتهم تلقي رشاوى وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وحشيش وأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.6 مليون جنيه مصري.

كما قضت محكمة جنايات بورسعيد في القضية نفسها، بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية، وأعفت 8 متهمين بالرشوة والوساطة من العقوبة، بعد اعترافهم وفقا للقانون الذي يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.

ومن أبرز القضايا التي أصدر فيها المستشار المدان أحكاما بحق المتهمين المعروضين أمامه، القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة العرب“، والتي أصدر فيها أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، والحكم بالإعدام على المتشدد السيناوي عادل حبارة.