الكويت.. إحالة قضية انهيار سقف مرور الجهراء إلى النيابة العامة

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، وبأمر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، قضية انهيار سقف صالة المراجعين في مبنى إدارة مرور الجهراء، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأمر الوزير بإحالة الشركة المنفذة للمبنى والمقاول والمكتب الاستشاري وكل من له علاقة بالواقعة، إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما ذكره بيان رسمي للوزارة.

الإعلام الأمني: تحويل ملف قضية انهيار سقف مبنى مرور محافظة الجهراء إلى النيابة العامة و تفويضها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة pic.twitter.com/mMXwNtuNps — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 21, 2022

وتم إحالة القضية بناءً على التوصيات النهائية التي تم رفعها للوزير من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها وباشرت مهامها بأعمال فحص ومعاينة المبنى فور وقوع الحادثة.

ووقعت الحادثة، يوم الخميس الماضي، حيث انهار سقف صالة المراجعين في المبنى التابع لوزارة الداخلية، وسقط أرضا بعد لحظات من خروج المراجعين والموظفين من المبنى.

ووثق أحد الموظفين الحادثة بمقطع فيديو عقب انهيار السقف وتحطمه ملحقا أضرارا مادية بالصالة.

وقال موثق الفيديو، إنه ”أمر بإخلاء الصالة من المراجعين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، وهو ما أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية“.

فيديو / سقوط أحد أسقف ادارة مرور الجهراء الجديد. pic.twitter.com/bUj6zXSYCK — المجلس (@Almajlliss) August 18, 2022

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع، حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى.

وطالب كثير من المدونين بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة الشركة المنفذة لهذا المبنى، لا سيما أنه جديد.