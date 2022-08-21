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الكويت.. إحالة قضية انهيار سقف مرور الجهراء إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 14:39 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 14:45 GMT

الكويت.. إحالة قضية انهيار سقف مرور الجهراء إلى النيابة العامة

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، وبأمر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، قضية انهيار سقف

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، وبأمر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، قضية انهيار سقف صالة المراجعين في مبنى إدارة مرور الجهراء، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأمر الوزير بإحالة الشركة المنفذة للمبنى والمقاول والمكتب الاستشاري وكل من له علاقة بالواقعة، إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما ذكره بيان رسمي للوزارة.

وتم إحالة القضية بناءً على التوصيات النهائية التي تم رفعها للوزير من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها وباشرت مهامها بأعمال فحص ومعاينة المبنى فور وقوع الحادثة.

ووقعت الحادثة، يوم الخميس الماضي، حيث انهار سقف صالة المراجعين في المبنى التابع لوزارة الداخلية، وسقط أرضا بعد لحظات من خروج المراجعين والموظفين من المبنى.

ووثق أحد الموظفين الحادثة بمقطع فيديو عقب انهيار السقف وتحطمه ملحقا أضرارا مادية بالصالة.

وقال موثق الفيديو، إنه ”أمر بإخلاء الصالة من المراجعين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، وهو ما أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية“.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع، حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى.

وطالب كثير من المدونين بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة الشركة المنفذة لهذا المبنى، لا سيما أنه جديد.

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