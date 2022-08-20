مصري يقتل زوجته إثر اكتشافها خيانته لها

أقدم مصري على قتل زوجته السبت، بعد أن واجهته بكشف أمر خيانته لها مع امرأة أخرى.

وقالت مصادر أمنية، إن سائق ”توكتوك“ في العقد الرابع من عمره أقدم على قتل زوجته لامتناعها عن ”حقوقه الشرعية“ بعدما اكتشفت خيانته لها، حيث خنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ليقوم بعدها بإبلاغ الشرطة عن وفاة زوجته نتيجة تسرب غاز.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شاب يشير خلاله إلى أن زوجته ماتت نتيجة تسرب غاز بالمنزل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى منزل القتيلة، وأظهرت المعاينة الأولية أنها فتاة في بداية العقد الرابع من عمرها مرتدية ملابسها كاملة.

واكتشفت قوات الشرطة وجود جروح سطحية على رقبة القتيلة مما أثار الشك حول وجود شبهة جنائية، وبسؤال الزوج أكد أن الوفاة نتيجة تسرب غاز، نافيا أن يكون هناك شبهة جنائية.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وقامت بإخطار النيابة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.

وبسؤال أسرة المجني عليها، اتهموا الزوج بقتلها لاكتشافها خيانته مع إحدى الفتيات، وبمواجهة الزوج والضغط عليه اعترف أمام النيابة بارتكابه للجريمة.

وروى القاتل تفاصيل الجريمة مشيرا إلى أنه تعرف على فتاة وأقام معها علاقة غير شرعية عدة مرات، ليتفاجأ باكتشاف زوجته للخيانة، موضحا أنه ذهب إلى منزله فواجهته بخيانته لها ونهرته بشدة، فحاول أن يهدئ من روعها فطلب أن يمارس معها العلاقة الشرعية، فرفضت ونهرته لتنشب بينهما مشادة كلامية انتهت بقيامه بخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بتسليم الجثمان إلى أسرتها لدفنه.