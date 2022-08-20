قاتل الطفلة السورية جوى إستانبولي يدلي باعترافات صادمة

أدلى مدين الأحمد باعترافات صادمة حول جريمته الوحشية التي أودت بحياة الطفلة جوى إستانبولي في مدينة حمص السورية، مؤكدا أنه اختطف الفتاة من الشارع، وسحبها إلى شقته، وأغلق فمها بقطعة قماش، ولم تستطع الإفلات منه رغم محاولتها ذلك.

واعترف الجاني بأنه اغتصب الطفلة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك قتلها خنقا، ووضعها بأكياس بلاستيكية وأحكم إغلاق هذه الأكياس بشريط لاصق وضعه من أقدامها إلى رأسها، ثم توجه نحو الشرفة لمراقبة حركة المارة في الشارع، حيث لفت انتباهه مجموعة أشخاص يبحثون عن الطفلة.

وأضاف: ”بعد مغادرة هؤلاء الأشخاص وتوجههم إلى منازلهم حملت جثة الطفلة، وتوجهت بها إلى مدخل المنزل، وقمت بمراقبة الشارع للتأكد من خلوه من المارة، وبعد ذلك وضعت جثة الطفلة، في حاوية القمامة، ثم عدت إلى بيتي“.

وذكر أنه بعد عودته إلى شقته، مسح آثار الجريمة بخرقة وضع عليها الماء، وألقاها في حاوية القمامة، مشيرا إلى أنه وفي اليوم التالي استفاق من نومه الساعة التاسعة صباحا وبقي يشرب ”المتة“ حتى الساعة العاشرة صباحا وبعدها توجه إلى الحديقة، حيث تفاجأ بحديث الناس عن الطفلة المخطوفة.

وأشار إلى أنه وخلال سماعه حديث الناس عن الحادثة بدأ بمشاركتهم الحديث بهدف إبعاد الشبهة عن نفسه، لكنه وفي اليوم التالي شعر بوجود دوريات أمنية في الشارع الذي كانت توجد فيها الطفلة، وبدأ يشعر بالقلق لكنه لم يُشعر رجال الأمن بذلك.

ولفت إلى أنه بقي يتردد من منزله إلى الحديقة لمدة أسبوع دون أن يُشعر أحدا بأنه هو من قتل الطفلة وأخفى جثتها، منوها بأنه في أحد الأيام وبعد عودته من الحديقه إلى منزله سمع صوت حركة على درج البناية، حيث خرج من شقته ليتفاجأ بعناصر الأمن الجنائي، وطلبوا منه تفتيش البيت وبعدها غادورا المكان.

وبين أنه وبعد مغادرة عناصر الأمن منزله توجه إلى الحديقة التي كان يتردد عليها، غير أن عناصر الأمن الجنائي لحقوا به إلى الحديقة، وألقوا القبض عليه هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، القبض على قاتل الطفلة جوى إستانبولي، التي قُتلت في مدينة حمص، وسط البلاد، مؤكدة أن القاتل في قبضة الأمن الجنائي في حمص.

وفي سلسلة منشورات على حسابها الرسمي في فيسبوك، كتبت الداخلية: ”من خلال التحقيقات التي أجراها فرع الأمن الجنائي في حمص بجريمة قتل الطفلة جوى، وبالبحث والتحري وتتبع الأدلة والقرائن تم التوصل إلى معرفة القاتل وتبين أنه يُدعى (مدين الأحمد) وإلقاء القبض عليه بتاريخ 16/8/2022“.

وأكدت الوزارة أنه نتيجة المتابعة والتحريات المكثفة تم التوصل إلى قاتل الطفلة ”إستانبولي، التي عُثر عليها قبل أيام مقتولة ومشوهة.

وأضافت: ”بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على استدراج الطفلة إلى منزله بتاريخ 8/8/2022 كونه من الجيران والاعتداء عليها وقتلها، ثم قام بوضعها بأكياس قمامة ورميها ليلاً في حاوية القمامة في الحي نفسه“.

وأكدت الوزارة السورية أنه ”سيتم تقديم القاتل إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل“.

وكان قائد شرطة حمص العميد أحمد الفرحان قد كشف، خلال مداخلة مع التلفزيون السوري الرسمي تفاصيل القبض على قاتل الطفلة جوى إستانبولي، دون أن يذكر اسمه.

https://www.facebook.com/watch/?v=1074683119825455&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing