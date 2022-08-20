النيابة الكولومبية تطلب سجن مدبر اغتيال المدعي العام الباراغواياني 50 عاما

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبرت النيابة العامة الكولومبية أن ”الحكم النموذجي“ يتمثل بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عامًا بحق فرانسيسكو كوريا، الذي يشتبه بأنه دبر عملية اغتيال المدعي العام في الباراغواي، المناهض للمافيا مارسيلو بيتشي، بالرصاص خلال تمضيته شهر العسل في كولومبيا.

وتم توقيف كوريا، وهو جندي سابق يبلغ 43 عامًا ومرتبط بمنظمة إجرامية، وفقًا لوسائل إعلام كولومبية، في 3 يونيو/ حزيران الماضي مع أربعة أشخاص أقروا بأنهم مذنبون.

وقُتل مارسيلو بيتشي، المدعي العام في باراغواي البالغ 45 عامًا والمتخصص في مكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال، في 10 مايو/ أيار الماضي في جزيرة بارو الكولومبية، حيث كان يقضي شهر العسل مع زوجته الصحافية الكولومبية كلوديا أغيليرا.

ووصل القتلة إلى الشاطئ على متن دراجة مائية.

وفي معرض لائحة الاتهام الموجهة إلى كوريا، قال المدعون إنهم سيطلبون إنزال حكم ”نموذجي“ من 40 إلى 50 عامًا خلال محاكمته بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وحكم القضاء الكولومبي بالسجن لمدة 23 عامًا ونصف على كل من المتهمين الأربعة الآخرين، في يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب الادعاء، قام كوريا بتسليم ”المال والسلاح والتنسيق اللوجستي“ للقتلة الذين سافروا على متن دراجة مائية لقتل بيتشي الذي كانت برفقته زوجته الحامل.

ونفى كوريا هذه الاتهامات.

وأدى بيتشي دورًا رائدًا في مواجهة العديد من قضايا الجريمة المنظمة، المرتبطة خصوصًا بأنشطة المنظمات الإجرامية البرازيلية في الباراغواي.

وعُرف أيضًا بمشاركته في التحقيق الذي أدى إلى سجن لاعب كرة القدم رونالدينيو بين مارس/ آذار وأغسطس/ آب 2020 لدخوله الباراغواي بأوراق مزورة.