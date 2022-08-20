من هو قاتل الطفلة السورية جوى إستانبولي؟

كشف قائد شرطة حمص العميد أحمد الفرحان خلال مداخلة مع التلفزيون السوري الرسمي تفاصيل القبض على قاتل الطفلة جوى إستانبولي، دون أن يذكر اسمه.

وأكد أنه نتيجة المتابعة والتحريات المكثفة تم التوصل إلى قاتل الطفلة ”إستانبولي، والتي عُثر عليها قبل أيام مقتولة ومشوهة.

العميد أحمد الفرحان قائد شرطة محافظة #حمص: قاتل الطفلة #جوى_استانبولي يعاني من حالة مادية ونفسية سيئة ومعروف بتعنيفه لزوجته وأطفاله#إرم_نيوز #سوريا pic.twitter.com/C5UzvribbY — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 20, 2022

وأوضح أن ”القاتل من أبناء الحي، ولديه سجل عنف أسري ضد زوجته وأطفاله، ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة“.

ونفى أن يكون القاتل من أقارب عائلة الطفلة ”جوى“ كما أشيع، مشددًا على أنه من أبناء الحي واختطفها من ذات الحي.

وأعلن العميد الفرحان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتمت إحالته للقضاء.

وقال إنه لا توجد دوافع خلف الجريمة، وإنما مجرد ”حاجة غريزية“ للقاتل لا أكثر ولا أقل، بحسب تصريحه.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية عثرت على جثة جوى طارق إستانبولي (4 أعوام) التي اختفت من أمام منزلها في حي المهاجرين بمدينة حمص، قبل أيام في ظروف غامضة.

وقالت وزارة الداخلية السورية عبر ”فيسبوك“، إن الطفلة وُجدت مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص.

وأضافت أنه ”من خلال التحقيقات الأولية، ونتيجة الكشف الطبي على جثة الفتاة تبين أن الجثة تعود للطفلة جوى إستانبولي التي فقدت، منذ 8 أغسطس/ آب الجاري، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها“.

وتبين، بحسب ”الداخلية السورية“، أن ”سبب الوفاة هو النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة“.

وأثار اختفاء ”جوى“ تفاعلًا واسعًا من قبل مواطنين وحسابات إخبارية محلية، في محاولة للعثور عليها.

ورصدت تقارير تزايد أعداد اختطاف الأطفال من قبل عصابات مجهولة مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا.