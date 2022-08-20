صديقة سلمى بهجت تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

كشفت صديقة الطالبة سلمى بهجت التي قتلت على يد زميلها بالجامعة إسلام محمد تفاصيل يوم الحادث، مشيرة إلى أنها كانت في حالة نفسية سيئة.

وقالت صديقة سلمى بهجت في استجوابها أمام جهات التحقيق: ”اللي حصل قبل ارتكاب الواقعة بيوم أنا كلمت سلمى على الواتس آب عشان أطمن عليها فقالت لي إنها مخنوقة وفي مشاكل في البيت فقلت لها تعالي بكرة نتقابل في الجريدة ونقعد سوا قالت لي هشوف ماما وأعرفك علشان مامتها رافضة إنها تخرج وبعدين قالت لي إن أمها وافقت وإنها هتيجي الجريدة النهاردة“.

وأضافت في نص التحقيقات التي نقلها موقع ”القاهرة 24“ المحلي: ”تواصلنا الصبح على الواتس آب وهى قالتلي في الأول انها تعبانة ومش قادرة تنزل فقلت لها تعالي عشان نقعد سوا ونقضي اليوم فقالتلي خلاص هنزل وأجي وفعلا نزلت وبعتت لي على الواتس آب إنها جاية في الطريق وبعتتلي رسالة انها وصلت وكلمتني وقالتلى قابليني على السلم فأنا لقيتها واقفه في المدخل على السلم ولقيتها بتشاورلي على حد وبتقولي ايه ده فقلت لها في ايه فلقيت حد جه ومعاه سكينة وفضل يطعن فيها فأنا قعدت أصوت وطلعت أجري على فوق والناس بدأت تنزل على صريخي بس كانوا خايفين يتدخلوا علشان المتهم كان معاه سلاح“.

وتابعت: ”أنا اتعرفت على سلمى من خلال التدريب في الجريدة وبقينا أصحاب من حوالي سنة ونص وفضلت تتدرب معايا لكن من حوالي سنة أو أقل شوية انقطعت ومبقتش بتيجي علشان تنتبه لدراستها عشان هي كانت متفوقة، وكنا بنتواصل مع بعض عن طريق الواتس آب على فترات تقريبًا كل أسبوع وفجأة تليفونها اتقفل من فترة ولقيت المتهم اللي اسمه إسلام بعتلي على الواتس آب وقالي انه مش عارف يوصل لها، وأنا كنت ببعت لها رسايل على تليفونها القديم ومكنتش بتوصل ولما حاولت اتصل عليها بعد لما إسلام قالي إنه مش عارف يوصل لها لقيت فعلا إن تليفونها غير متاح، ومكنتش عارفه أوصل لها وبعدها بشويه لقيتها كلمتني من رقم واتس آب أخوها“.

وأكملت صديقة سلمى بهجت: ”قبل الجريمة سلمى قالتلي إنها مخنوقة وعايزة تقابلني الأسبوع اللي قبل ارتكاب الجريمة وكنا اتفقنا إننا نتقابل التلات اللي فات في الجريدة لكن هي مجتش فسألتها وعرفت إن عندها مشاكل في البيت وقالتلي إنها مخنوقة جدا ونفسها تشفني وقلتلها لو عايزاني أكلم والدتك تخليكي تنزلي فهي قالتلي إن هي هتحاول مع مامتها وبعتتلي بعدها إن مامتها وافقت واتفقنا هنقضي اليوم سوا وهي كانت عايزة تتكلم معايا وكانت عايزة تعرض مشروع التخرج على صحابنا في الجريدة“.