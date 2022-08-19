عاصم غفور يستأنف حكما بإدانته في غسل الأموال بالإمارات

قال محامي المواطن الأمريكي عاصم غفور، إن موكله استأنف أمام محكمة في الإمارات الحكم بإدانته بغسل الأموال، وذلك بعد أسبوع من إخلاء سبيله عقب احتجازه هناك وترحيله إلى الولايات المتحدة.

ويؤكد غفور براءته، حيث دفع الأسبوع الماضي غرامة مالية ثم أُخلي سبيله بعد أن أيدت محكمة أبوظبي حكمًا غيابيًا سابقًا بإدانته بغسل الأموال، لكنها ألغت عقوبة بالسجن.

وقال المحامي حبيب الملا: ”قدمنا الاستئناف اليوم“.

وكانت الإمارات احتجزت غفور في يوليو /تموز أثناء توقفه في مطار دبي بعد إدانته غيابيًا بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وكان محامي غفور أكد، الأسبوع الماضي، أن السلطات الإماراتية أفرجت عن غفور بعد دفع غرامة.

وقضت المحكمة بأن يدفع غفور، وهو المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار) ومصادرة 18 مليون درهم في حسابه.

وسبق أن أكدت سفارة الإمارات في واشنطن أن التحقيق الإماراتي توصل إلى أن غفور ارتكب تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال من خلال نقل 4.9 مليون دولار على الأقل في تحويلات دولية عبر النظام المصرفي الإماراتي.