مصري يقتل زوجته ويحاول التستر على الجريمة بحيلة خبيثة

شهدت محافظة المنوفية المصرية، جريمة بشعة بحق سيدة، بعدما أقدم زوجها على قتلها بعد التعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم وضع جثتها داخل سيارته واصطدم عمدًا بعمود إنارة مدعيًا وفاتها في حادث سير.

وتعود حيثيات الجريمة عندما حررت السلطات محضرًا بوقوع “حادث سير باصطدام سيارة بعامود إنارة على جانب الطريق بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتجت عنه وفاة سيدة كانت برفقة زوجها الذي كان يقود السيارة في الحادث وابنتهما”.

وجاء في التقرير الطبي للسيدة المتوفية “إصابتها بجراح وكسور متفرقة بالجسم نتجت عنه الوفاة، وهو ما أشار إلى احتمالية وجود شبهة جنائية“.

وكشفت السلطات الأمنية في محافظة المنوفية، أن رجال المباحث في قسم شرطة شبين الكوم بالمحافظة المصرية، تأكدوا من وجود الشبهة الجنائية وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة“.

وأشارت السلطات، إلى أنها تمكنت من ضبط الزوج المتهم قبل سفره خارج البلاد، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بحق زوجته.

وقال الزوج المتهم أمام جهات التحقيق، إنه تعدى بالضرب على زوجته داخل مسكن الزوجية محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها إثر نشوب مشادة كلامية بينهما.

وأقر الزوج المتهم أنه عقب وفاة زوجته “اختمرت في ذهنه فكرة افتعال واقعة حادث السيارة للإفلات من العقاب، وقام بوضع المجني عليها داخل السيارة واصطحب معهما نجلتهما وقام بالاصطدام عمدًا بأحد أعمدة الإنارة مُحدثًا تلفيات بالسيارة”.

وأضاف أنه قام بإخراج الجثة من السيارة وأسجاها أرضًا مدعيًا حدوث إصابتها ووفاتها بسبب الحادث، وعقب وصول الإسعاف ونقلها إلى أحد المستشفيات لاذ بالهرب محاولًا السفر خارج البلاد.