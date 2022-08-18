مصر.. المؤبد لأب هتك عرض ابنته القاصر لمدة عامين

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة أب متهم بهتك عرض ابنته القاصر لمدة عامين، في محافظة الشرقية المصرية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، تعود حيثيات الجريمة “عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بالقبض على (ع . ع . ف . ا)، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان في محافظة الشرقية المصرية“.

وأكدت التحقيقات، أن ”الأب في غضون عام 2022 وما قبله، هتك عرض ابنته بالقوة والتهديد مستغلا ضعفها وما له من سلطة عليها”.

كما تبين من خلال تحقيقات الجهات المختصة في منطقة العاشر من رمضان بالمحافظة المصرية، أن المتهم “قام بالاعتداء على ابنته وهددها بعدم الإبلاغ، وذلك منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها”.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأب المتهم ”عاود تكرار ذلك أكثر من مرة لمدة عامين كاملين حتى أتمت الطفلة عمر السادسة عشرة من عمرها وكشفت عن ما تتعرض له من والدها“. حينها أحالت النيابة الأب المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها اليوم بسجنه 25 عاما.