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منوعات

السعودية.. ضبط مواطنَين سرقا مليوني دولار بمركبات وهمية
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2022 11:43 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2022 12:05 GMT

السعودية.. ضبط مواطنَين سرقا مليوني دولار بمركبات وهمية

وجهت نيابة الأموال في السعودية اتهامات تتعلق بالاحتيال المالي بحق مواطنين اثنين؛ بعد تقديمهما عرضا وهميا عبر المواقع الإلكترونية. ووفق صحيفة "سبق" المحلية، أوضح

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المصدر: فريق التحرير

وجهت نيابة الأموال في السعودية اتهامات تتعلق بالاحتيال المالي بحق مواطنين اثنين؛ بعد تقديمهما عرضا وهميا عبر المواقع الإلكترونية.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، أوضح مصدر في النيابة العامة عن قيام المواطنين، وهما في العقد الثالث من عمرهما، بالاحتيال من خلال عرض وهمي لبيع المركبات في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة.

وأكد المصدر أنه بلغ حجم الأموال التي استولى عليها المتهمان من الراغبين في شراء هذه المركبات أكثر من 6 ملايين و716 ألف ريال (ما يعادل مليونًا و800 ألف دولار).

وكشفت التحقيقات عن قيام المواطنين المحتالين بعملية الاحتيال أكثر من مرة، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات.

وبحسب المصدر، تم إيقاف المتهمَين على ذمة التحقيق؛ تمهيدًا لإحالتهما للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهما.

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