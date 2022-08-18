مصر.. طعن عمه بسكين مطبخ لرفضه زواجه من ابنته

شهدت محافظة المنوفية المصرية، جريمة طعن بسكين المطبخ ارتكبها شاب ضد عمه بسبب رفض الأخير تزويج ابن شقيقه من ابنته.

وتعود حيثيات الجريمة، عندما وصل “م، ا” 47 عاما، موظف بمديرية الأوقاف في محافظة المنوفية المصرية، إلى مستشفى سرس الليان غارقا في دمائه بسبب إصابته بجرح (طعن) أسفل الصدر.

وعليه، تم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في عاصمة المحافظة، ”لأنه أكثر جاهزية بسبب صعوبة الإصابة“، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية.

وكشفت السلطات الأمنية في المنوفية أنه عقب إسعاف الموظف أكد في أقواله أمام التحقيق أن نجل شقيقه هو مَن طعنه بشكل مباغت بسكين عقب مشاجرة بسبب رفضه خطبته لابنته.

وبدورها، أمرت النيابة السلطات بسرعة ضبط وإحضار الشاب المتهم للتحقيق معه في ما نسب إليه من اتهام عمه في أقواله والتي تطابقت مع أقوال الشهود.

يشار إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة، أكثر من جريمة، بسبب رفض فتيات أو أولياء أمورهن زواجهن من شبان بأعينهم.

وكانت أبرز الجرائم قضية نيرة أشرف التي قُتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل لرفضها الارتباط به في حدث هز الشارع المصري، ولا يزال صداه يتردد إلى اليوم رغم الحكم على الشاب بالإعدام شنقا وفي مرحلة النقض عليه.

وفي جريمة أخرى، أقدم الطالب إسلام محمد، في مطلع الشهر الجاري على قتل زميلته بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق في مصر سلمى بهجت لرفضها الارتباط به، وأحالته النيابة في الـ12 من آب/ أغسطس الجاري لمحكمة الجنايات.