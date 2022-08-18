مصر.. الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة القتل العمد في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بمصر بإعدام 6 أشخاص، والسجن 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين، فيما كان المؤبد من نصيب المتهم العاشر؛ بتهمة قتل عامليْن والشروع في قتل ثالث، وإلقاء جثتي المتوفين في أحد المصارف.

وتم الكشف عن القضية بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ”الشرقية“ بلاغا من سائق بقيام 3 دراجات نارية باعتراض طريق سيارة واصطحاب 3 من الركاب بعد توثيقهم إلى مكان غير معلوم.

وتبين أن مرتكبي الواقعة نقلوا المجني عليهم إلى مزرعة نائية ملك أحدهم، وهناك أطلقوا الأعيرة النارية عليهم فقتلوا اثنين منهم ووضعوا جثتيهما داخل أكياس وقاموا بإلقائهما في أحد المصارف.

وجرى ضبط المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة ”جنايات الزقازيق“، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهمين من السابع إلى التاسع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم العاشر بالسجن المؤبد، وبراءة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر من التهم المنسوبة إليهما.