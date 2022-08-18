أبرزهم "ولد الشينوية".. اعتقال عدد من مشاهير التواصل في المغرب

ألقت السلطات المغربية، الخميس، القبض على اليوتيوبر المعروف رضا ولد الشينوية، كما اعتقلت المشهورة القايدة غيثة للمرة الثانية هذا العام أيضاً، بحسب وسائل إعلام مغربية.

وتباينت أسباب الاعتقال ما بين تقديم شكاوى ضد المشاهير المعتقلين أو إهانتهم موظفا أثناء تأدية مهامه الرسمية، إلى جانب وجود علاقة مع حساب ”حمزة مون بيبي“ الذي أثار الكثير من الجدل لتخصصه في نشر فضائح المشاهير.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن جهة رسمية بخصوص هذا الأمر.

ورضا ولد الشينيوية هو يوتيوبر مثير للجدل، ليس فقط لشكله وطريقة كلامه ولباسه، ولكن أيضا بسبب طبيعة المحتوى الذي يقدمه.

ويركز ولد الشينوية على التشهير، خصوصا بزميلاته في المجال، وأبرزهن ”حريويدة“ التي يفترض أنها خطيبته، قبل أن ينشب خلاف بينهما تابعه ملايين المشاهدين على قناتيهما في يوتيوب.

أما اليوتيوبر المعروفة بـ“القايدة غيثة“، التي تقدم بدورها مضمونا منافياً للآداب بحسب البعض، فقد خرجت من السجن قبل شهر، وكان سبب دخولها ناتجا عن شكوى تقدم بها ”رضا ولد الشينوية“ ضدها، متهما إياها بالسب والقذف والتشهير.

ولاحقت سلطات الأمن المغربية مؤخرا عدداً من صانعي المحتوى المثيرين للجدل، ففي شهر تموز/ يوليو الماضي، ألقي القبض على يوتيوبر مغربية معروفة باسم نادية المراكشية وابنتها القاصر وداد، وكانت توجه إليهما انتقادات كثيرة بسبب المحتوى الجريء الذي تقدمه الفتاة بمباركة من والدتها.