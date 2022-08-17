الأردن.. استوردوا مخدرات عبر "البريد العام" والمحكمة تسجنهم 10 سنوات

أدانت محكمة أردنية، يوم الأربعاء، 3 متهمين استوردوا مخدرات عن طريق ”مؤسسة البريد“ المشغل العام لهذه الخدمة في المملكة، وحكمت عليهم بالسجن 10 سنوات.

وفي التفاصيل، فقد أصدرت محكمة أمن الدولة، قرارا ”بوضع 3 متهمين استوردوا كمية من مادة (البرجابالين) المخدرة من إحدى الدول، بالأشغال المؤقته لمدة عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم“.

ووفق قناة ”المملكة“ الرسمية، فإن الوقائع أظهرت أن ”المتهمين الثلاثة اتفقوا على استيراد المواد المخدرة من إحدى الدول لغايات الاتجار بها“ على أن ”يتم استيرادها باسم المتهم الأول“.

وأشارت الوقائع إلى أن المتهمين ”الثاني والثالث قاما بكامل إجراءات استيراد المواد المخدرة من حيث طلب المادة المخدرة باسم المتهم الأول عن طريق الإنترنت ودفع ثمنها ليقوم المتهم الأول باستلامها من البريد الأردني حال وصولها“.

وتابعت: ”خلال الشهر العاشر من العام 2021 وصل الطرد البريدي وبداخله المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية قادما من إحدى الدول“ عن طريق مؤسسة البريد.

وأضافت أنه ”بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ولورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بهذا الخصوص، تحركوا إلى مبنى البريد الأردني في منطقة المقابلين وجرى ضبط الطرد“.

وأفادت أنه ”بتفقد ما بداخله تم العثور على کیس كبيرة من بودرة (البرجابالين) الخام المخدرة باسم المتهم الأول، وعليه تم التحرك إلى منزله وألقي القبض عليه“.

وبعدها ”تم إلقاء القبض على المتهمين جميعا في مناطق تواجدهم وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة“ وتم تحويلهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها اليوم.