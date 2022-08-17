دبي.. السجن شهرين لخليجي أطلق 3 رصاصات على نافذة منزل شقيقه

أصدرت محكمة الجنايات في إمارة دبي، حكما بسجن خليجي شهرين؛ بعد إدانته بإطلاق 3 رصاصات من ”سلاح هوائي“ على نافذة منزل شقيقه، وفق تقرير محلي.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“ الأربعاء، أن ”شابا خليجيا في إمارة دبي رفع دعوى قضائية ضد شقيقه، بعد قيام الأخير بإطلاق طلقات من ”سلاح هوائي“ على نافذة منزله“.

ونقلت الصحيفة عن الشاكي قوله في تحقيقات النيابة العامه إن ”شقيقه أطلق ثلاث طلقات من سلاح هوائي يستخدم لصيد الطيور، ويعرف باللهجة المحلية باسم (مسجبة)، تجاه نافذة غرفة النوم أثناء تواجده فيها، ما شكل خطرا على حياته“.

من جهته، نفى المتهم في التحقيقات تعمده إطلاق الطلقات على نافذة شقيقه.

وأشار إلى أنه ”كان يقف عند باب غرفته بالملحق المطل على فناء المنزل، ورمى طلقتين أو ثلاث في الهواء تجاه السماء بهدف التأكد من صلاحية السلاح للعمل، كونه لم يستخدمه من فترة طويلة“.

وقال إن ”السلاح لم يصدر صوتا وإنه لم يتعمد تهديد شقيقه“.

ودفع وكيل المتهم أمام محكمة الجنايات بكيدية الاتهام الموجه إليه من شقيقه، لكن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن ”إنكار المتهم قصد منه الإفلات من العقاب“، كما أوردت الصحيفة.

وأفادت أن المحكمة أكدت أن ”الجريمة تتحقق بإتيان المتهم فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، ولا يشترط أن يترتب على هذا الفعل حدوث ضرر بالفعل، فإذا ترتب عليه ضرر أياً كان حجمه أو نوعه اعتبر ذلك ظرفا“.

وإثر ذلك، أدانت محكمة الجنايات، المتهم، وقضت بحبسه شهرين ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته.