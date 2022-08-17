مصري يقتل طفله ويحرق جثته لإخفاء جريمته

شهدت محافظة القليوبية بمصر الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم أب على قتل طفله صاحب الـ 11 عاما، وقام بتقطيع جسده إلى أجزاء قام بإحراقها لإخفاء معالم جريمته.

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا من أهالي قرية منطقي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، لتنتقل على الفور قوة من المديرية إلى مكان البلاغ، لكنهم لم يجدوا شيئا.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن الوالد هو من قتل ولده من خلال اعتدائه بالضرب عليه، بسبب أنه دائم الشجار مع شقيقته وأثناء محاولة تأديبه وضربه ارتطمت رأسه في الحائط وتوفي في الحال.

وحاول الوالد إخفاء الجثة في شقته إلا ان الرائحة الكريهة المنبعثة منها، جعلت الجيران يشكون في الأمر ويبلغون الشرطة، الأمر الذي أجبره على محاولة إخراج الجثة والتخلص منها بوساطة تقطيعها وحرقها قرب الشارع العام.

وأظهرت التحقيقات وأقوال شهود العيان، أن والدة القتيل على خلاف مع زوجها المتهم ولا تقيم بالمنزل ولم تكن تعرف شيئا عن الجريمة.

وبإعداد الأكمة ألقت قوات الأمن القبض على الأب وقدمته للنيابة التي اعترف أمامها بالواقعة مشيرا إلى أنه كان يقصد تأديبه وليس قتله، موضحا أنه قام بوضع طفله القتيل داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام وعندما لاحظ بداية تعفن الجثة قام بتقطيعها ووضعها داخل كيس وأقدم على إحراقها بجوار الدائري.