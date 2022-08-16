كشف جنسية السائح الخليجي ضحية جريمة القتل في بنزرت التونسية

أكدت السفارة السعودية في تونس، أن ضحية جريمة القتل المروعة في مدينة بنزرت الأسبوع الماضي، هو مواطن سعودي، لقي مصرعه على يد شقيق زوجته التونسية.

وقالت السفارة في بيان اليوم ”تلقت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تونس، ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس“.

وأضافت السفارة في بيانها ”حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس، حيث تبين بأن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية، وعليه تود السفارة التأكيد بأنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي“ بحسب ما أوردته صحيفة ”سبق“.

وأوضحت السفارة بأنها ”استكملت الإجراءات اللازمة كافة مع السلطات التونسية وتم نقل جثمان الفقيد إلى المملكة“.

وتقدمت السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بـ“خالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته“.

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت أنباء عن مقتل سائح أجنبي في تونس يبلغ من العمر ”60“ عاما في بنزرت على يد شقيق زوجته، مشيرة إلى أنه يحمل الجنسية القطرية، لكن السفارة القطرية في تونس نفت لاحقًا أن يكون الضحية من رعاياها.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ”تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه“.

وكان مصدر أمني قد كشف لـ ”إرم نيوز“ أن النيابة العامة في مدينة بنزرت باشرت التحقيقات مع القاتل، وهو رجل في العقد الرابع من عمره ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد ارتكاب الجريمة مباشرة، مشيرًا إلى أن عملية عرض جثة القتيل على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وعدد الطعنات التي تلقاها، ستيسّر إجراءات التحقيق، لا سيما أن الفاعل بات في قبضة الأمن.

وأضاف المصدر أن الجريمة وقعت في الساعة العاشرة والنصف ليلًا بالتوقيت المحلي (الليلة الماضية)، في مدينة بنزرت العتيقة، حيث يقيم السائح الأجنبي منذ نحو أسبوعين، معتبرًا أن التحقيقات ستكشف عن الأسباب التي دفعت القاتل إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعة.

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، فإن القاتل في العقد الرابع من عمره لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة في بنزرت وقام بذبحه أمام المارة، ما أثار حالة من الهلع بين سكان المدينة.