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إخلاء سبيل محتجز الرهائن في بنك ببيروت
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 16:44 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 17:15 GMT

إخلاء سبيل محتجز الرهائن في بنك ببيروت

أطلقت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سراح بسام الشيخ حسين، الذي ارتبط اسمه باحتجاز رهائن داخل أحد فروع البنوك في بيروت الأسبوع الماضي. وبحسب صور بثها موقع

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المصدر: فريق التحرير

أطلقت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سراح بسام الشيخ حسين، الذي ارتبط اسمه باحتجاز رهائن داخل أحد فروع البنوك في بيروت الأسبوع الماضي.

وبحسب صور بثها موقع تلفزيون ”الجديد“ المحلي، فإن حسين توجه إلى منزله بعد إخلاء سبيله وقام بلقاء والده المريض الذي كان علاجه دافع الشاب لاحتجاز الرهائن في البنك من أجل سحب أمواله المودعة والمجمدة.

وقبل إخلاء سبيله بدأ بسام الشيخ حسين إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفه، خلافا للاتفاق بينه وبين السلطات، وكان الاتفاق معه مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم لمدة 7 ساعات داخل مصرف ”فدرال بنك“/ فرع الحمرا في العاصمة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى إعطائه جزءا من المبلغ الذي طلبه.

وقال مصدر أمني لبناني لـ“رويترز“ آنذاك إن بسام الشيخ حسين (42 عامًا) دخل فرع ”فدرال بنك“ في حي الحمراء غرب بيروت بسلاح ناري، قبيل ظهر يوم الخميس.

وأضاف المصدر الأمني: ”طلب أمواله البالغة أكثر من 200 ألف دولار، ولما رفض الموظفون بدأ بالصراخ.. (أنا أهلي في المستشفى ولازم أدفع مصاري، ثم سحب السلاح وبدأ بالتهديد)“.

ووضعت البنوك اللبنانية قيودًا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان، العام 2019، جمدت العديد من البنوك التجارية أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية، حيث وضعت ضوابط غير رسمية على رأس المال.

وتضع البنوك حدًا أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأمريكي، وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية، مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.

وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية، ومن بينها دخول المستشفيات، لكن مودعين قالوا لـ“رويترز“ إن تلك الإعفاءات نادرًا ما تنفّذ.

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