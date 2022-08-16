إخلاء سبيل محتجز الرهائن في بنك ببيروت

أطلقت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سراح بسام الشيخ حسين، الذي ارتبط اسمه باحتجاز رهائن داخل أحد فروع البنوك في بيروت الأسبوع الماضي.

وبحسب صور بثها موقع تلفزيون ”الجديد“ المحلي، فإن حسين توجه إلى منزله بعد إخلاء سبيله وقام بلقاء والده المريض الذي كان علاجه دافع الشاب لاحتجاز الرهائن في البنك من أجل سحب أمواله المودعة والمجمدة.

المودع بسام الشيخ حسين يصل الى منزله ويلتقي والده بعد قرار اخلاء سبيله وخروجه من السجن pic.twitter.com/ESVL4W24QT — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 16, 2022

وقبل إخلاء سبيله بدأ بسام الشيخ حسين إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفه، خلافا للاتفاق بينه وبين السلطات، وكان الاتفاق معه مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم لمدة 7 ساعات داخل مصرف ”فدرال بنك“/ فرع الحمرا في العاصمة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى إعطائه جزءا من المبلغ الذي طلبه.

طالب بتسلم أمواله.. مسلح يقتحم مصرف "#فدرال_بنك" في #شارع_الحمراء بالعاصمة اللبنانية بيروت و يحتجز رهائن pic.twitter.com/PaA6z012Gd — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 11, 2022

وقال مصدر أمني لبناني لـ“رويترز“ آنذاك إن بسام الشيخ حسين (42 عامًا) دخل فرع ”فدرال بنك“ في حي الحمراء غرب بيروت بسلاح ناري، قبيل ظهر يوم الخميس.

وأضاف المصدر الأمني: ”طلب أمواله البالغة أكثر من 200 ألف دولار، ولما رفض الموظفون بدأ بالصراخ.. (أنا أهلي في المستشفى ولازم أدفع مصاري، ثم سحب السلاح وبدأ بالتهديد)“.

ووضعت البنوك اللبنانية قيودًا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.