بينهم عسكريون وسعودي.. 10 متهمين جدد في قضية "فرعية بني غانم" بالكويت

استدعت النيابة العامة في الكويت، اليوم الثلاثاء، 10 متهمين جدد في قضية ”فرعية بني غانم“ للتحقيق معهم، بينهم عسكريون ومقيم سعودي الجنسية.

وبلغ عدد المتهمين بهذه القضية التي تم ضبط عدد من متهميها وحجزهم 25 متهمًا حتى الآن.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلًا عن مصادر، إن ”المتهمين الـ 10 الجدد الذين تم استدعاؤهم وردت أسماؤهم في تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة العامة، أمس الإثنين“.

وأكدت المصادر أن ”6 متهمين لا يزالون خارج البلاد، وتم إبلاغهم بضرورة العودة وتسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة“.

ويبلغ عدد المتهمين الموجودين في الحجز بأمر النيابة العامة 9 مواطنين، حيث تم ضبط 5 في البداية ثم ضبط 4 آخرين.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن اسم القبيلة واكتفت بالإشارة إلى أنها فرعية في الدائرة الثانية، في حين أكدت حسابات إخبارية أنها فرعية قبيلة ”بني غانم“.

وكانت صحيفة ”الراي“ ذكرت في تقرير لها، يوم الأحد الماضي، أن ”النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة؛ كونه يعمل محققا فيها“.

وداهمت الجهات الأمنية، المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل قرابة أسبوع إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين بداخلهما نحو 360 صوتا، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ المحلية في حينها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن ”الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية؛ تمهيدًا لتحويل الملف إلى النيابة العامة“، مشيرًا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.

وبحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، فيما غادر المرشحون دولة الكويت.

والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“ هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتثير ما تسمى بـ ”الانتخابات الفرعية“ في دولة الكويت، سجالا دائما بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ ”تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد“.