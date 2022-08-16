هكذا استقبلت والدة شيماء جمال حكم إعدام أيمن حجاج وحسين الغرابلي (فيديو)

استقبلت والدة الإعلامية شيماء جمال حكم إحالة أوراق المستشار أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابي للمفتي؛ لأخذ رأيه بشأن إعدامهما لقتلهما المذيعة المصرية، بأداء صلاة ركعتين أمام مقر المحكمة.

وأدت والدة شيماء جمال الصلاة حمداً لله على حكم المحكمة التي كانت تسعى إليه، حيث سجدت على صورة ابنتها التي تحملها أمام مقر المحكمة، وسط بكاء شديد ممزوج بالفرحة العارمة للحاضرين معها من أفراد الأسرة.

وقالت مها أبو بكر، محامية أسرة شيماء جمال في تصريحات لـ“إرم نيوز“ عقب النطق بالحكم والإحالة للمفتي (رأي غير ملزم للمحكمة)، وتحديد جلسة 11 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم، إن ”الحكم عنوان الحقيقة، خاصة بعد متابعة الرأي العام لما حدث في القضية“.

وجاء الحكم، اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت المحكمة أمس الاثنين تأجيل القضية لليوم لسماع دفاع المتهم الثاني، كذلك حجز والدة الإعلامية شيماء جمال داخل قفص الاتهام بعد تعديها بالسب والقذف على المتهمين، وعقب انتهاء الجلسة أمر القاضي بالإفراج عن والدة المجني عليها.

وكان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن ”المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به“.

وتبين من التحقيقات أن ”المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها“.

ويوم السبت الماضي، أعلن البرلماني المصري السابق عمر هريدي، أحد أشهر المحامين، ووكيل نقابة المحامين في مصر، انسحابه من فريق الدفاع عن المتهم في القضية نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أيمن حجاج.

وكتب حينها هريدي عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“: ”بعد أن تمكنا من الاطلاع على قضية المستشار المتهم بقتل زوجته والباعث على ذلك.. قررت ترك فريق الدفاع“.