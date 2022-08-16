مصر.. إحالة أيمن حجاج قاتل شيماء جمال وشريكه إلى المفتي

أحالت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أوراق المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي لفضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وجاء الحكم، اليوم، بالإحالة للمفتي ”رأي غير ملزم للمحكمة“، بعد أن قررت المحكمة، أمس الإثنين، تأجيل القضية لليوم لسماع دفاع المتهم الثاني، كذلك حجز والدة الإعلامية شيماء جمال، داخل قفص الاتهام بعد تعديها بالسب والقذف على المتهمين، وعقب انتهاء الجلسة أمر القاضي بالإفراج عن والدة المجني عليها.

وكان النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن ”المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به“.

وتبين من التحقيقات أن ”المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها“.

ويوم السبت الماضي، أعلن البرلماني المصري السابق عمر هريدي، أحد أشهر المحامين، ووكيل نقابة المحامين في مصر، انسحابه من فريق الدفاع عن المتهم في القضية نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أيمن حجاج.

وكتب هريدي عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، قائلًا: ”بعد أن تمكنا من الاطلاع على قضية المستشار المتهم بقتل زوجته والباعث على ذلك.. قررت ترك فريق الدفاع“.