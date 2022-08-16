مصطفى بكري يوجه اتهامات خطيرة لنجيب ساويرس ويدعو النائب العام للتدخل

شن النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، هجوماً شرساً على مواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد تدوينته الأخيرة التي شكك فيها بشكل غير مباشر في أسباب حادث حريق كنيسة ”أبو سيفين“ صباح الأحد الماضي.

واتهم بكري، ساويرس خلال استضافته في برنامج“بالورقة والقلم“ مع الإعلامي نشأت الديهي بفضائية ”تن“ مساء الاثنين، بإعلان التحريض والعداء للدولة المصرية، وإثارة الفتن، ونشر معلومات خاطئة وكاذبة لا أساس لها من الصحة.

وقال بكري ”من هذا البرنامج أدعو النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المدعو نجيب ساويرس لأنه يريد إشعال الفتنة في مصر وتصريحاته تصب في صالح الإخوان أصدقائه، الذين حاولوا عدم دفعه للضرائب ولايزال لم يسدد 14مليار جنيه رغم تخفيضها“.

واستكمل بكري حديثه الموجه لساويرس ”ماذا فعلت لأبناء وضحايا الكنيسة، هل زرتهم أو ساعدت في الأزمة، رغم أنك أنفقت الملايين أثناء حريق مهرجان الجونة وأعيد افتتاحه بعد 24 ساعة، ومن العيب أن تزايد على الدولة المصرية، وأنت لم تقم بزيارة موقع الحادث أو زيارة المصابين في المستشفيات“.

وأضاف ”ساويرس في يوم من الأيام مكنش معاه 5 ملايين جنيه لعمل شركة، والآن ثروته 230 مليار جنيه، وقام بتحريض صندوق النقد الدولي على مصر بسبب حديث سابق عن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات وتحجيم دور القطاع الخاص ثم يأتي بتصريحات حريق الكنيسة ليزعم بأن هناك فاعلا أساسيا في الحريق دون أن يملك دليلا واحدا على ذلك وتصدير هذا المشهد لعامة الناس“.

وذكر بكري أن ساويرس يحتمي بالخارج، وعليه إاحترام الوطن وعدم المتاجرة بأسماء أحد، وحصل على أراض كما يريد، وهو لا يراجع نفسه،قائلاً ”ساويرس سب الدين لي في التليفزيون المصري أثناء تولي أنس الفقي وزارة الإعلام في عهد مبارك“.

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قد علق على حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في إمبابة الذي راح ضحيته 41 شخصاً، بطريقة مثيرة للجدل.

وكتب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: ”لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل.. الله هو المنتقم! وهو الذي سيأتي بحق الضحايا.. عزائب لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين“.

ويأتي تعليق رجل الأعمال المصري رغم إعلان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، نتائج المعاينة الأولية لموقع حادث حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في إمبابة، بعد تفقده موقع الحادث.