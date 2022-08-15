رجل يضرب زوجته ويوثق فعلته بفيديو في لبنان.. وناشطون: "غنوة بخطر"

تداول ناشطون لبنانيون، مقطع فيديو يوثق ما قالوا إنه تعنيف سيدة لبنانية على يد زوجها، ما أثار غضبا عارما.

ويظهر مقطع الفيديو، الرجل يضرب زوجته ويطلب منها رفع يديها، بينما هي تدير وجهها باتجاه الحائط.

ووفق موقع ”لبنان 24″، فإن والد الزوجة هو من نشر مقطع الفيديو أولا عبر حسابه على ”فيسبوك“، مناشدا القوى الأمنية بالتدخل لإنقاذ ابنته التي ترقد في المستشفى بعد محاولتها الانتحار.

وأضاف الموقع، أنه وعلى إثر ذلك، ألقت القوى الأمنية، القبض على المدعو ”ع.ط“ بتهمة تعنيف زوجته ”غ.ع“.

وأشار إلى أن الزوج ”معاون أول في قوى الأمن الداخلي، وقد التقط فيديو بنفسه أثناء تعذيبه لزوجته في منزلهما“.

وعبر وسم ”غنوة_بخطر“، أعرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بسبب ما أقدم عليه الزوج بحق زوجته، مطالبين بمحاسبته.

وكتبت سعاد: ”الاسم غنوة رامح علاوي.. هي أم بتتعنف من زمان وهي اخت صديقة والحادثة مؤكدة حاولت تنتحر ليه لانو القاتل زوجها بهددها“.

وأضافت سعاد في تغريدة أخرى: ”المعنف محمي وهددها بقلب المستشفى بعد ما جربت تنتحر.. ساعدوني ليوصل الصوت“.

وأشارت إلى أن هذا الفيديو، جرى تصويره أثناء انتشار وباء كورونا، وأرسله لأخت زوجته.

بدورها، علقت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، على الفيديو المتداول، محذرة من أن ”العنف ضد المرأة ما زال ينتشر انتشارا مدمرا ومثيراً للقلق“.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ”فوجئنا بمقطع فيديو نقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرّض سيدة تدعى غنوة علاوي للضرب والتعنيف من قبل زوجها في منزلهما شمال لبنان“.

وأضافت: ”بحسب الناشطين، فإنّ تلك السيدة حاولت الانتحار لكنها نجت بأعجوبة، وقد ناشدت عائلتها الجمعيات الحقوقية والقوى الأمنية للتدخّل فوراً وإنقاذها“.