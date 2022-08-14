القضاء الألماني يحاكم تونسيا بتهمة اغتصاب لاجئة أوكرانية

بدأ القضاء الألماني محاكمة تونسي ونيجيري بتهمة اغتصاب لاجئة أوكرانية على متن سفينة (نزل عائم) بمدينة دوسلدورف الألمانية.

و ذكرت وسائل إعلام محلية أن واقعة الاغتصاب وقعت في شهر مارس/آذار الماضي، عندما كانت اللاجئة الأوكرانية التي تبلغ من العمر 18 عاما على متن السفينة بنهر الراين.

و في وقت سابق، ذكرت تقارير إخبارية أن تونسيا ونيجيريا اغتصبا لاجئة أوكرانيّة تبلغ من العمر 18 سنة كانت موجودة في نزل عائم خصّص لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بألمانيا .

وذكرت التقارير أن الشاب التونسي حصل على الثانوية العامة في تونس ودرس طب الأسنان في أوكرانيا و يدعى رشيد.

و أشارت إلى أن الشابين التونسي و النيجيري لاجئان هربا من القصف الروسي في أوكرانيا ويحملان جوازات سفر أوكرانيّة .

و حسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإنه لدى ارتكاب جريمة الاغتصاب قيل إن حوالي 25 لاجئا كانوا على متن السفينة مع ضيوف النزل الذين كانوا يدفعون ثمن إقامتهم.

و نقلت وسائل إعلام متطابقة عن المدعي العام الألماني، قوله إن اللاجئة الأوكرانية قابلت على مايبدو المتهم الأول رشيد لأول مرة أثناء تقديم وجبة عشاء على متن السفينة، وبعد ذلك لاحقها المتهم عندما ذهبت إلى غرفتها حيث هاجم الشابة بقوة وحاولت الدفاع عن نفسها لكنها لم تنجح في صده“.

وأضاف: ”بعد ذلك بـ10 دقائق غادر رشيد الغرفة وجاء الشاب النيجيري ووجد الفتاة عارية في غرفتها فقام باغتصابها“، مشيرا إلى أن الشابين لا يعرفان بعضهما البعض، حسب المصادر ذاتها.