مصري يطعن زوجته وشقيقها في الشارع العام

شهدت محافظة القليوبية المصرية، مساء السبت، جريمة بشعة وسط الشارع بمدينة بنها، بعدما أقدم شخص على طعن زوجته وشقيقها بسلاح أبيض “مطواة” خلال مشاجرة نشبت بينهم أمام المارة بسبب خلافات زوجية، ما أدى إلى مصرع الزوجة عقب وصولها المستشفى.

وبحسب تحريات السلطات الأمنية في المحافظة المصرية نشبت مشاجرة بين ”ا.ع.ر” 45 عامًا صاحب محل أقمشة، وزوجته ”س.ع.م“ 38 عامًا، وشقيقها ”ع.ع.م“، ما أدى إلى إصابة الزوجة بجرح طعني نافذ بالبطن، ونقلت بصحبة شقيقها الذي أصيب هو الآخر إلى مستشفى بنها التعليمي، لكنها فارق الحياة عقب وصولها المستشفى.

وتعود حيثيات المشاجرة عندما قامت الضحية بصحبة شقيقها بالذهاب لمحل عمل المتهم، حيث نشب خلاف بينهم وقاما بقذف المحل والعاملين فيه بالحجارة ما دفع الزوج للخروج ومهاجمتهما بالسلاح الأبيض الذي أدى لمصرع الزوجة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، على لسان شهود عيان.

وتمكنت سلطات الأمن في محافظة القليوبية من ضبط الزوج القاتل، وبمواجهته أمام مباحث قسم شرطة بنها أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الذي استخدمه في الجريمة.

كما صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان الزوجة المقتولة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وحبس الزوج المتحفظ عليه من قبل مباحث قسم ثان بنها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة من المباحث استكمال التحريات حول الواقعة والاستعلام عن حالة شقيق الزوجة المصاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من محل الواقعة في منطقة الأهرام بمدينة بنها بمحافظة القليوبية المصرية ظهرت فيه سيارات الإسعاف وهي تنقل المجني عليهما إلى مستشفى بنها التعليمي.

كما أظهر الفيديو شقيق المجني عليها وهو على الأرض قبل نقله لسيارة الإسعاف وهو غارقا في دمائه نتيجة إصابته في المشاجرة.