ضبط 39 امرأة يمارسن الدعارة في البحرين

ألقت الأجهزة الأمنية المختصة في البحرين القبض على عصابة تمارس الأعمال المنافية للآداب تضم 48 فرداً، بينهم 39 امرأة من جنسيات مختلفة.

وقالت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في بيان لها، إن كوادرها تمكنت من القبض على 9 آسيويين و39 امرأة من جنسيات مختلفة لقيامهم بممارسة أعمال منافية للآداب العامة.

وأشار بيان الإدارة إلى أن إلقاء القبض على المجموعة جاء في قضيتين منفصلتين.

وأوضحت الإدارة أن عمليات البحث والتحري التي قامت بها شرطة الإدارة أدت إلى الكشف عن الأفعال غير القانونية، التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص.

وجرى إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين وضبط كمية من المشروبات المسكرة في إحدى القضيتين، كما تم جرد وإغلاق وتشميع أحد المباني بقرار من النيابة العامة.

ولفتت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القضيتين وإحالتهما إلى النيابة العامة.