بعد إجبارها على البغاء.. فتاة تلجأ إلى سفارة بلادها في البحرين

وقعت‭ ‬فتاة‭ ‬آسيوية‭ ‬فريسة‭ ‬لثلاث‭ ‬سيدات‭ ‬أوهمنها‭ ‬بتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬لها في‭ ‬سوبر‭ ‬ماركت‭ ‬ثم‭ ‬أجبرنها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬بعد‭ ‬تهديدها‭ ‬بالضرب‭ ‬والإيذاء.

و‬تمكنت الفتاة‭ ‬من‭ ‬إبلاغ‭ ‬سفارتها‭ ‬التي‭ ‬أبلغت‭ ‬السلطات البحرينية عن‭ ‬الواقعة،‭ ‬وتمكنت‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬تحريرها‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المتهمات.

و‬باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬في البحرين نظر‭ ‬القضية،‭ ‬وقررت‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬المقبلة،‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أغسطس/آب،‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬وإعلام‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭.‬

وقالت الضحية إن المتهمة الأولى قامت‭ ‬بخداعها‭ ‬من خلال توفير‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬لها‭ ‬في ‬البحرين‭ ‬مستعينة‭ ‬بأصدقائها‭ ‬في‭ ‬موطنها،‭ ‬وتمكنت‭ ‬المتهمة‭ ‬من‭ ‬ استقدامها‭ ‬إلى المملكة بعد‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬بإرسال‭ ‬مبلغ‭ ‬تذكرة‭ ‬السفر‭ ‬لها‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم.

‬وتابعت الضحية أنها عند‭ ‬حضورها‭ ‬إلى مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أخبرتها‭ ‬المتهمة‭ ‬أن‭ ‬عملها‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة،‭ ‬وأن‭ ‬عليها‭ ‬دفع‭ ‬900‭ ‬دينار‭ ‬لتنال‭ ‬حريتها،‭ ‬وأجبرتها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ولقاء‭ ‬الزبائن‭.‬

وأوضحت أن ‭ ‬‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬قامت‭ ‬ببيعها‭ ‬للمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬مقابل‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬وأخبرتها‭ ‬الثانية‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬دفع‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حريتها،‭ ‬حيث‭ ‬احتجزتها‭ ‬وأجبرتها‭ ‬على‭ ‬الدعارة‭ ‬بمساعدة‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عنها‭ ‬وعن‭ ‬عملها،‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬فنادق‭ ‬وشقق‭ ‬مفروشة‭ ‬واحتجزتها‭ ‬فيها،‭ ‬وقامت‭ ‬بإجبارها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬بحجة‭ ‬دفع‭ ‬تكاليف‭ ‬استقدامها ‬من‭ ‬بلادها.

و‬قامت‭ ‬باستقطاب‭ ‬الزبائن،‭ ‬وأجبرتها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬معهم‭ ‬نظير‭ ‬حصول‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬وتسليمها‭ ‬للثانية‭.‬