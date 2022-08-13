بعد إجبارها على البغاء.. فتاة تلجأ إلى سفارة بلادها في البحرين

وقعت فتاة آسيوية فريسة لثلاث سيدات أوهمنها بتوفير فرصة عمل لها في سوبر ماركت ثم أجبرنها بعد ذلك على ممارسة الدعارة بعد تهديدها بالضرب والإيذاء.
وتمكنت الفتاة من إبلاغ سفارتها التي أبلغت السلطات البحرينية عن الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من تحريرها والقبض على المتهمات.
وباشرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين نظر القضية، وقررت تأجيل الجلسة المقبلة، إلى 15 أغسطس/آب، للاطلاع والرد وإعلام المتهمة الثانية.
وقالت الضحية إن المتهمة الأولى قامت بخداعها من خلال توفير فرصة عمل لها في البحرين مستعينة بأصدقائها في موطنها، وتمكنت المتهمة من استقدامها إلى المملكة بعد أن قامت بإرسال مبلغ تذكرة السفر لها للعمل في أحد المطاعم.
وتابعت الضحية أنها عند حضورها إلى مملكة البحرين أخبرتها المتهمة أن عملها سيكون في مجال الدعارة، وأن عليها دفع 900 دينار لتنال حريتها، وأجبرتها على العمل ولقاء الزبائن.
وأوضحت أن المتهمة الأولى قامت ببيعها للمتهمة الثانية مقابل 500 دينار، وأخبرتها الثانية أن عليها دفع 1200 دينار مقابل الحصول على حريتها، حيث احتجزتها وأجبرتها على الدعارة بمساعدة من المتهمة الثالثة التي كانت مسؤولة عنها وعن عملها، ونقلها إلى عدة فنادق وشقق مفروشة واحتجزتها فيها، وقامت بإجبارها على ممارسة الدعارة بحجة دفع تكاليف استقدامها من بلادها.
وقامت باستقطاب الزبائن، وأجبرتها على ممارسة الدعارة معهم نظير حصول المتهمة الثالثة على الأموال وتسليمها للثانية.