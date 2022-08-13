ما سبب تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال؟

قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المستشار السابق بمجلس الدولة أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، في اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار إلى جلسة 15 أغسطس، لورود تقرير الطب النفسي والشرعي.

واعترف المتهمان أمام المحكمة بارتكاب الواقعة، حيث أشار المتهم أيمن عبد التواب إلى أنه بالفعل قام بقتلها، لكنه لم يكن يتعمد ذلك.

وأدلى المتهم حسين الغرابلي وهو صديق أيمن حجاج (زوج القتيلة) باعترافات تفصيلية حول الواقعة قائلًا: ”بعد ما الناس خلصت قعد معايا وكان بيهددني وبيقولي إني لو حكيت إللي حصل ده، الموضوع مش هيعدي على خير، وأوعى تفتكر إنك ملكش دعوة، ومن النهاردة تقطع علاقتك بالمزرعة ومتجيش هنا تاني، فقولتله يا باشا أنا مش حمل الكلام ده، أنا من يوم الواقعة مش بعرف أنام وبنهار، وأنا مش حمل المباحث، أنا لو اتقبض عليَّ ممكن أنهار وأقول على كل حاجة“.

وأضاف الغرابلي في اعترافاته التي نقلتها وسائل إعلام محلية: ”أيمن حجاج خاف، وقالي أنا هوديك تختفي يومين تلاتة في قرية في الساحل الشمالي، وبالفعل اتصل بحد وحجزلي شاليه في قرية اسمها فينسيا في الساحل الشمالي، وقالي جهز نفسك علشان تسافر“.

وتابع: ”وبالفعل رجعنا على الكافيه إللي في شارع اللبيني وقعدنا هناك، وكان في واحد بتاع كاميرات جنب الكافيه، راح اتفق معاه إنه يركب له كاميرات في المزرعة وبعد كده كلم حد جاله اسمه حازم تقريبًا“.

وكان ”حجاج“ أكد خلال التحقيقات التي أُجريت معه في النيابة العامة إقدامه على تلك الخطوة بعدما أرهقته طلبات المجني عليها المالية، وتهديدها له بكشف مخالفاته التجارية، وتلك التي تتعلق بمجال عمله كرئيس لجنة الإسكان في نادي قضاة مجلس الدولة.

وسبق أن أمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج، ”زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال“، أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسراره، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته بقتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها.