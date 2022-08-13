براءة ابن الإعلامي توفيق عكاشة من حيازة المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، ببراءة نجل الإعلامي المصري توفيق عكاشة من تهمة حيازة مواد مخدرة، وتزوير محررات رسمية، كما قضت المحكمة بحبس صديقته التي ضبطت معه 6 شهور.

وكان الإعلامي توفيق عكاشة أعلن عن تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يبلغه بالقبض على نجله برفقة صديقته وبحوزته مواد مخدرة.

وجاء في قرار الإحالة الذي قدمته النيابة لمحكمة الجنايات أن المتهمين الأول والثانية، أحرزا جوهر الحشيش، والهيروين، والموروفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما ثبت أن مجري التحريات الأمنية شاهد نجل الإعلامي توفيق عكاشة يسقط منه كيس شفاف وبالتقاطه تبين له أنه يحتوي على مادة ”الهيروين“ المخدرة، وأقر أمامه أنه يتعاطى المخدر، فيما قدمت له ”الثانية“ كيسا يحوي مواد مخدرة أخرى.

وغاب توفيق عكاشة عن حضور جلسة اليوم، بينما تولى المحامي أحمد حمد محامي محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف الدفاع عن نجله.

وكان عكاشة كشف أن التهم التي وجهت إلى نجله هي تعاطي مخدر حشيش، وهيروين، ومورفين.

وأشار إلى أن التحليل وتقرير الطب الشرعي أثبتا تعاطي نجله لمخدر الحشيش، ومن الجائز أن يكون مع أصدقائه أو ”في جلسة حد بيشرب فيها“، وبذلك التحليل أثبت تعاطيه مخدر الحشيش.

وواصل توفيق عكاشة في تصريحاته: ”ابني مصاب بقطع في وتر إصبعه الأوسط بيده اليمنى وبياخد أدوية، وليس له علاقة بقضية التزوير والفتاة“.