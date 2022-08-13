الرياض.. ضبط مواطن لإخلاله بـ"الذوق" في "البوليفارد سيتي"

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية من ضبط مواطن بعد إحداثه بلبلة في ”البوليفارد سيتي“، بين الناس، وتحدثه بصوت عال.

وأعلن الحساب التابع لوزارة الداخلية ”سناب الداخلية“ أن ”شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على المواطن المعني“.

وأضاف أن ”الجهات الأمنية اتخذت إجراءاتها، بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصرف المواطن، بشكل مناف للذوق العام“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يعود للمواطن المعني، وهو يجهر بصوت عال بآية قرآنية بين جمع من الأشخاص في ”البوليفارد سيتي“ في الرياض.

وقال: ”إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا..“.

ويبدو أن الشاب حاول إكمال الآية، التي لا يبدو أنه يحفظها جيدا، وسط محاولة آخرين إقناعه بالتوقف عن ذلك.

وأثار الفيديو المتداول جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأى أن ”المواطن المعني يبدو مضطربا نفسيا“، وبين من قال إنه ”حاول النصح لكن الطريقة خانته“.

وتتابع الجهات المختصة في السعودية، كل المخالفات للقوانين المحلية التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بملاحقة المخالفين سواء أثارت مخالفاتهم ردود فعل غاضبة أو مرت من دون ذلك.