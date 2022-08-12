الصور الأولى للمتهم بمحاولة اغتيال سلمان رشدي

تعرض الكاتب والروائي البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي لاعتداء على المسرح خلال فعالية في نيويورك، اليوم الجمعة.

وأظهرت صور متداولة المتهم بمحاولة قتل سلمان رشدي، أثناء توقيف عناصر من الشرطة له؛ حيث بدا شابا يافعا، وقد قيدت يداه خلف ظهره بينما أمسكه عنصرا شرطة من الجانبين.

ولم تتضح تفاصيل حول هوية الشخص أو جنسيته.

ورغم شهرته كروائي عالمي، يتمتع رشدي بشهرة أكبر في العالم الإسلامي؛ بسبب الجدل والانتقادات وحتى الغضب من روايته الرابعة ”آيات شيطانية“ التي صدرت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث يعتبرها كثير من المسلمين تجديفاً وإساءة للإسلام.

في العام 1989، دخلت روايته تحديا جديدا عندما أصدر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله روح الله الخميني، فتوى دعت إلى اغتيال رشدي، ما دفع الحكومة البريطانية لوضعه تحت حماية الشرطة.