الصور الأولى للمتهم بمحاولة اغتيال سلمان رشدي

تعرض الكاتب والروائي البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي لاعتداء على المسرح خلال فعالية في نيويورك، اليوم الجمعة.
وأظهرت صور متداولة المتهم بمحاولة قتل سلمان رشدي، أثناء توقيف عناصر من الشرطة له؛ حيث بدا شابا يافعا، وقد قيدت يداه خلف ظهره بينما أمسكه عنصرا شرطة من الجانبين.
#عاجل.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على منفذ عملية طعن الكاتب البريطاني الهندي الأصل #سلمان_رشدي خلال محاضرة في #نيويورك #إرم_نيوز #SalmanRushdie pic.twitter.com/0crez3kCVW
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 12, 2022
ولم تتضح تفاصيل حول هوية الشخص أو جنسيته.
ورغم شهرته كروائي عالمي، يتمتع رشدي بشهرة أكبر في العالم الإسلامي؛ بسبب الجدل والانتقادات وحتى الغضب من روايته الرابعة ”آيات شيطانية“ التي صدرت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث يعتبرها كثير من المسلمين تجديفاً وإساءة للإسلام.
في العام 1989، دخلت روايته تحديا جديدا عندما أصدر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله روح الله الخميني، فتوى دعت إلى اغتيال رشدي، ما دفع الحكومة البريطانية لوضعه تحت حماية الشرطة.