الكويت.. أخفى هاتفين داخل جسده لاستخدامهما في السجن

لجأ محكوم في الكويت إلى إخفاء هاتفين داخل جسده ليتمكن من استخدامهما داخل السجن عقب إحالته إليه بسبب حكم صادر بحقه.

وتم اكتشاف وجود الجهازين عن طريق أشعة بوابة التفتيش في السجن عقب إحالة المحكوم من إدارة التنفيذ بعد محاكمته.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، ”تمت مواجهة المحكوم بوجود أجهزة إلكترونية داخل جسده كشفتها أشعة بوابة التفتيش، ليعترف بأنه أدخل هاتفين في جسده ليتمكن من استخدامهما في السجن“.

وأُحيل المحكوم إلى المستشفى لإخراج الأجهزة من جسده، وسجّلت بحقه قضية إدخال ممنوعات إضافة إلى القضية المحكوم بشأنها.

وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية داخل السجن مواد مخدرة وممنوعات خلال أعمال البحث التي تجريها بشكل متواصل.

وفي مطلع عام 2018، ضبطت وزارة الداخلية 1056 هاتفا نقالا وشواحن، إضافة إلى 301 غرام من المواد المخدرة، في حفرة داخل السجن المركزي أثناء حملة تفتيشية مفاجئة.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.