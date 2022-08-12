الكويت.. حجز 5 متهمين في قضية "فرعية بني غانم"

حجزت النيابة العامة في دولة الكويت 5 متهمين من القائمين على ”فرعية بني غانم، وذلك إلى يوم الأحد، لاستكمال التحقيقات.

ووفق حسابات إخبارية محلية، جاء قرار الحجز بعد ضبط صناديق الاقتراع مع المتهمين الخمسة.

وبحسب المتداول، كان أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، فيما غادر المرشحون دولة الكويت.

وسبق أن نفى ”طلال الطويرش“ رئيس لجنة الفرعية، أنباء هربه، بعد أن راج عبر وسائل إعلام محلية هربه خلال اقتحام قوات الأمن لأماكن اقتراع ”بني غانم“.

وكتب في آخر تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“ قبل يومين: ”الظلم ظلمات يوم القيامة، عند الله يجتمع الخصوم“.

ولم يكشف ”الطويرش“ أي تفاصيل بشأن ما راج عن اقتحام قوات الأمن لفرعية بني غانم.

وداهمت الجهات الأمنية، المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين بداخلهما نحو 360 صوتا، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ المحلية في حينها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن ”الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمهيداً لتحويل الملف إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة“.

ولم تكشف الصحيفة عن القبيلة المعنية، لكن حسابات إخبارية محلية ومواطنين، أكدوا أنها قبيلة ”بني غانم“.

ووفق ما تداولته حسابات إخبارية من معلومات، تمكنت الفرق الأمنية بعد اعتراض مرشحي ”بني غانم“ من فرز 3 صناديق من أصل 6 صناديق، إذ إن“صندوقين أصبحا في عهدة الداخلية“.

وبحسب المعلومات الواردة، فإنه تم إحراق الصندوق الثالث، وذلك بعد شد وجذب ومشاجرة بين رئيس اللجنة وباقي المرشحين، حيث تم إتلاف باقي الصناديق وإلغاء الفرعية.

وكان حساب ”المجلس“ المحلي أشار إلى هرب رئيس اللجنة التشاورية، بعد مداهمة منزل بمنطقة الصليبخات، أثناء إقامة الفرعية، مكتفيا بذكر الأحرف الأولى من اسمه ”ط.ط“.

وتثير ما تسمى بـ“الانتخابات الفرعية“ في دولة الكويت، سجالا دائما بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ“تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد“.