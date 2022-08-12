السعودية.. توقيف وافد اعتدى بالضرب على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

أوقفت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، مساء الخميس، وافدا مصريا تورط باعتداء وحشي على طفل سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أثار ردود فعل غاضبة ضده في المملكة.

وقال الأمن العام السعودي، إن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، تمكنت من القبض على المعتدي على الطفل بعد ساعات فقط من تدخل النيابة العامة على خط الحادثة في السعودية.

شرطة محافظة وادي الدواسر تقبض على مقيم لاعتدائه على طفل من ذوي الإعاقة. pic.twitter.com/eDgULsmuEK — الأمن العام (@security_gov) August 11, 2022

ووثق مقطع فيديو صُور في مكان الحادثة، قيام الوافد بالإمساك بالطفل وصفعه عدة مرات بقوة، قبل أن يسقط الطفل أرضا، بينما يواصل الرجل ضربه له.

🚨⚡️ مواطنة تنشر مقطع لوافد مصري يعتدي بالضرب على ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومطالبه بسرعه محاسبته👇

#وافد_يضرب_طفل_معاق#وادي_الدواسر

– pic.twitter.com/zSTSTdJvls — خلف الدوسري (@kalafaldossry) August 11, 2022

ووجد الطفل ووالدته التي نشرت عدة مقاطع فيديو تطالب فيها بمساعدتها في الوصول للمعتدي، تعاطفا واسعا من قبل المدونين السعوديين الذين طالبوا بدورهم الجهات المختصة بالقبض على المعتدي ومحاسبته قبل ترحيله نهائيا من المملكة.

🚨⚡️ والدة الطفل المعتدى عليه بصوت كله حسره وقهر تنشر مواصفات مركبه الوافد الذي يسكن في وادي الدواسر (غماره سيزوز عليها شد ابيض) #وافد_يضرب_طفل_معاق@sanoa112233456

بإذن الله يوصل صوتها #تم_القبض pic.twitter.com/w8S3r0CVvk — خلف الدوسري (@kalafaldossry) August 11, 2022

وتحت الوسم (#وافد_يضرب_طفل_معاق)، في تويتر، وجه مغردون سعوديون عبارات غاضبة ضد الوافد، وطالبوا بمحاسبته، بينما طلب البعض بالسماح للطفل بضربه في مكان عام.

🚨⚡️ والده الطفل تنشر مقطع جديد لأبنها الذي يمر بحاله نفسيه سيئة بعد ضربه من وافد مصري فيما يجري البحث للقبض عليه من قبل الجهات الأمنية في وادي الدواسر.#وافد_يضرب_طفل_معاق

– pic.twitter.com/5ti51AsM49 — خلف الدوسري (@kalafaldossry) August 11, 2022

كما أعلنت عدة شركات محلية تقديم عروض مجانية تعليمية وترفيهية وعلاجية للطفل بعد أن شغلت قصته المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مناطق المملكة.

وتدخلت النيابة العامة، الخميس، في حادثة الاعتداء التي وقعت قبل ثلاثة أيام بحسب التاريخ المدون على الفيديو المتداول، بعدما رصدها مركز الرصد النيابي، لتصدر أمرا بسرعة القبض على المعتدي وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب له بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

وأضاف البيان أن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجّهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسيا بعد تعرضه للاعتداء.