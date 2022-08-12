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السعودية.. توقيف وافد اعتدى بالضرب على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2022 0:19 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2022 0:25 GMT

السعودية.. توقيف وافد اعتدى بالضرب على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

أوقفت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، مساء الخميس، وافدا مصريا تورط باعتداء وحشي على طفل سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أثار ردود فعل

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المصدر: الرياض - إرم نيوز

أوقفت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، مساء الخميس، وافدا مصريا تورط باعتداء وحشي على طفل سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أثار ردود فعل غاضبة ضده في المملكة.

وقال الأمن العام السعودي، إن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، تمكنت من القبض على المعتدي على الطفل بعد ساعات فقط من تدخل النيابة العامة على خط الحادثة في السعودية.

ووثق مقطع فيديو صُور في مكان الحادثة، قيام الوافد بالإمساك بالطفل وصفعه عدة مرات بقوة، قبل أن يسقط الطفل أرضا، بينما يواصل الرجل ضربه له.

ووجد الطفل ووالدته التي نشرت عدة مقاطع فيديو تطالب فيها بمساعدتها في الوصول للمعتدي، تعاطفا واسعا من قبل المدونين السعوديين الذين طالبوا بدورهم الجهات المختصة بالقبض على المعتدي ومحاسبته قبل ترحيله نهائيا من المملكة.

وتحت الوسم (#وافد_يضرب_طفل_معاق)، في تويتر، وجه مغردون سعوديون عبارات غاضبة ضد الوافد، وطالبوا بمحاسبته، بينما طلب البعض بالسماح للطفل بضربه في مكان عام.

كما أعلنت عدة شركات محلية تقديم عروض مجانية تعليمية وترفيهية وعلاجية للطفل بعد أن شغلت قصته المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مناطق المملكة.

وتدخلت النيابة العامة، الخميس، في حادثة الاعتداء التي وقعت قبل ثلاثة أيام بحسب التاريخ المدون على الفيديو المتداول، بعدما رصدها مركز الرصد النيابي، لتصدر أمرا بسرعة القبض على المعتدي وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب له بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

وأضاف البيان أن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجّهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسيا بعد تعرضه للاعتداء.

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