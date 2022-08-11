الكويت.. إخلاء سبيل 3 متهمين بقضية "الصندوق الماليزي"

أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، أمراً بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين بقضية ”الصندوق الماليزي“ بكفالة 50 ألف دينار (نحو 163 ألف دولار) لكل متهم.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“ قوله إن ”أمر إخلاء السبيل صدر عقب تحقيقات مطوَلة أجرتها النيابة العامة مع المتهمين اليوم (الخميس)“.

وقال المصدر إنه ”تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات للنظر فيها الأسبوع المقبل“.

وأكد أنه ”في حال تعذر دفع أحد المتهمين لمبلغ الكفالة سيجري نقله للسجن حتى يوم الأحد المقبل“.

وأوضح المصدر أن ”قرار النيابة بحبس المتهمين الثلاثة صدر بعد إعادة التحقيقات في القضية، وورود تقارير من ماليزيا، حملت أدلة دامغة ضد المتهمين في قضية غسل الأموال في الكويت، وما يتعلق بمشروع سكك الحديد“.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن أسماء المتهمين،في حين ذكر الحساب السياسي المعروف ”مرسوم أميري“ اسم اثنين من المتهمين وهما الشيخ صباح جابر المبارك وحمد الوزان.

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أكدت صحيفة ”القبس“ الكويتية أن النيابة العامة في البلاد ستبدأ بإعادة فتح ملف قضية ”الصندوق الماليزي“، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.

وقالت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصدر مطلع إن ”القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة“.

ووفق المصدر فإن ”النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطاً كبيراً وستواصل التحقيق خلال الأيام القادمة لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها“.

يذكر بأن ”الصندوق الماليزي“ هو واحد من أكبر ملفات غسل الأموال في العالم، فيما كانت شخصيات كويتية أطرافا في هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.

وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين في الكويت في 2020، حيث تمت الإشارة إلى ”تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد“، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.