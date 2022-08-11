الكويت.. حارس عمارة يؤجر شققا خالية لشباب وفتيات لـ"أفعال منافية للأخلاق"

أوقفت السلطات الأمنية في الكويت، وافدا بنغالي الجنسية تمهيدا لإبعاده عن البلاد، عقب تقديم بلاغ ضده بتهمة تأجير شقق خالية من السكان، لأشخاص لممارسة أعمال منافية للأخلاق.

ووفقا لحسابات إخبارية محلية، فإن الوافد يعمل حارس عمارة في منطقة الجهراء، ويقوم بتأجير الشقق الخالية لشباب وفتيات لممارسة الرذيلة.

ضبط حارس عمارة بنغالي في الجهراء يؤجر الشقق الخالية على شباب وبنات لممارسة «الرذيلة» وجاري إبعاده عن البلاد. pic.twitter.com/2UbLMKMPDh — المجلس (@Almajlliss) August 11, 2022

وقال اللواء المتقاعد والكاتب حمد السريع، إن ”عملية ضبط الوافد تمت عقب تقديم مواطن كويتي يقطن في ذات العمارة التي يحرسها الوافد بلاغا ضده، لتأجيره هذه الشقق للشباب والفتيات لاستخدامها في أعمال منافية للأخلاق والآداب“.

وأكد اللواء السريع في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، أن ”المواطن الكويتي وهو رجل متزوج، اشتكى بداية الأمر لملاك العمارة ولكن دون جدوى، ليباشر بعدها إبلاغ المسؤولين بالمباحث، حيث تم ضبط الحارس وجارٍ العمل لإبعاده عن البلاد“.