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الكويت.. حارس عمارة يؤجر شققا خالية لشباب وفتيات لـ"أفعال منافية للأخلاق"
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2022 15:58 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2022 16:25 GMT

الكويت.. حارس عمارة يؤجر شققا خالية لشباب وفتيات لـ"أفعال منافية للأخلاق"

أوقفت السلطات الأمنية في الكويت، وافدا بنغالي الجنسية تمهيدا لإبعاده عن البلاد، عقب تقديم بلاغ ضده بتهمة تأجير شقق خالية من السكان، لأشخاص لممارسة أعمال منافية

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أوقفت السلطات الأمنية في الكويت، وافدا بنغالي الجنسية تمهيدا لإبعاده عن البلاد، عقب تقديم بلاغ ضده بتهمة تأجير شقق خالية من السكان، لأشخاص لممارسة أعمال منافية للأخلاق.

ووفقا لحسابات إخبارية محلية، فإن الوافد يعمل حارس عمارة في منطقة الجهراء، ويقوم بتأجير الشقق الخالية لشباب وفتيات لممارسة الرذيلة.

وقال اللواء المتقاعد والكاتب حمد السريع، إن ”عملية ضبط الوافد تمت عقب تقديم مواطن كويتي يقطن في ذات العمارة التي يحرسها الوافد بلاغا ضده، لتأجيره هذه الشقق للشباب والفتيات لاستخدامها في أعمال منافية للأخلاق والآداب“.

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وأكد اللواء السريع في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، أن ”المواطن الكويتي وهو رجل متزوج، اشتكى بداية الأمر لملاك العمارة ولكن دون جدوى، ليباشر بعدها إبلاغ المسؤولين بالمباحث، حيث تم ضبط الحارس وجارٍ العمل لإبعاده عن البلاد“.

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