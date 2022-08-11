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شاهد لحظة اقتحام مسلح "فدرال بنك" في بيروت واحتجاز رهائن (فيديو)
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2022 9:41 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2022 10:02 GMT

شاهد لحظة اقتحام مسلح "فدرال بنك" في بيروت واحتجاز رهائن (فيديو)

اقتحم أحد المتعاملين، اليوم الخميس، بسلاحه الرشاش، فرع "فدرال بنك" بشارع الحمرا وسط العاصمة اللبنانية بيروت، واحتجز عددا من الرهائن. وكان من بين الرهائن، الذين

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

اقتحم أحد المتعاملين، اليوم الخميس، بسلاحه الرشاش، فرع ”فدرال بنك“ بشارع الحمرا وسط العاصمة اللبنانية بيروت، واحتجز عددا من الرهائن.

وكان من بين الرهائن، الذين هدد المقتحم بإحراقهم بعد إشعال النار في نفسه بمادة حارقة كانت معه، موظفون ومتعاملون مع فرع البنك تصادف وجودهم لحظة الاقتحام.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص حاملا سلاحا رشاشا، ويصرح مطالبا بأمواله، ويوجه الشتائم للجميع.

ويظهر في المقطع المتداول بعض الأشخاص، من موظفي البنك على ما يبدو، وهم يحاولون تهدئة المقتحم والتعامل معه بحذر حتى لا تتطور الأمور.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان حول تفاصيل الواقعة: ”دخل أحد المواطنين حرم المصرف مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، وقد شهر سلاحه في وجه مدير الفرع“.

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