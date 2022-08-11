أبرز المعلومات عن سلمى بهجت طالبة الشرقية بمصر

أحدثت جريمة قتل الطالبة المصرية سلمى بهجت في منطقة الزقازيق بمحافظة الشرقية المصرية ردود فعل واسعة وغاضبة في الأوساط المجتمعية والحقوقية، وذلك بسبب الطريقة المروعة التي قتلت بها الفتاة على يد زميلها إسلام طرطور.

وفي الوقت الذي كان المجتمع المصري يفيق فيه من صدمة جريمة قتل مشابهة، وقعت قبل أسابيع قليلة، راحت ضحيتها طالبة أخرى بجامعة المنصورة تدعى نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، الذي ذبحها أمام جامعتها على مرأى من المارة، جاءت جريمة سلمى بهجت لتزيد من أوجاع المتؤثرين بالواقعة السابقة.

وتشترك جريمتا قتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة وسلمى بهجت طالبة ”أكاديمية الشروق“، في كون الدوافع واحدة، وهي علاقة عاطفية وصلت لطريق مسدود ورفض الضحيتين الارتباط بالقاتلين، ليقرر الأخيران الانتقام بأبشع طريقة.

ونستعرض تالياً 10 حقائق عن سلمى بهجت ضحية جريمة الشرقية: