محام مصري يطعن في حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

تقدم المحامي المصري خالد البري، بمذكرة إلى محكمة النقض للطعن في حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف.

وعلق المحامي أحمد حمد، الموكل من أسرة محمد عادل للدفاع عنه، على مذكرة البري، قائلا إنه ”تقدم بها من تلقاء نفسه تعاطفا مع محمد عادل“، وأنه غير موكل من أحد“.

وأضاف حمد في تصريحات لموقع ”الوطن“ المحلي، أنه ”تواصل هاتفيا مع خالد البري مستفسرا عن فعلته، فأخبره بأنه أعد مذكرة النقض من تلقاء نفسه، ولم يوكله أحد“.

وأوضح أن ”المذكرة المقدمة لن تؤثر في شيء“، مبينا ”أن المحامي فريد الديب سيتقدم بالمذكرة الرئيسية بداية الأسبوع المقبل“.

وأصدر المحامي فريد الديب الإثنين، بيانا رسميا بشأن قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة.

وكشف الديب في بيانه سبب تأخره في تقديم الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وأكد أنه ”سيتم إيداع أسباب الطعن خلال الأسبوع الحالي، وتحديدًا في آخر يوم محدد من قبل المحكمة للطعن على حكم الإعدام، وأنه تعمد ذلك حتى لا تُعرف أسباب الطعن أو يتم الاقتباس منه“.

ونفى الدين في الوقت ذاته ”حقيقة ما تم تداوله حول تراجعه عن قرار الدفاع عن محمد عادل“.