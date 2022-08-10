الإعدام لمصري قتل والديه وشقيقته وطفليها بـ"الساطور"

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام على شاب قتل والديه وشقيقته وطفليها، العام الماضي.

وقضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بإعدام المتهم ”جورج .س“ البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يعمل باليومية، إثر قتله والده ووالدته وشقيقته ونجليها، وذبحهم مستخدمًا ”ساطورًا“ أثناء نومهم داخل المنزل في قرية ”أولاد حمزة“ بدائرة مركز العسيرات، وذلك بعد ثبوت تقرير مستشفى الأمراض النفسية بصحة قواه العقلية.

وتعود وقائع القضية، إلى شهر يونيو/ حزيران من العام 2021، بدائرة مركز العسيرات، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم ”جورج .س“ تهمة قتل والده (70 عامًا) ، ووالدته (55 عامًا)، وهي ربة منزل، ونجلي شقيقته وهما طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وطفل يبلغ من العمر 6 شهور، وأصاب شقيقته مارينا، ربة المنزل البالغة من العمر 27 عامًا، والتي تم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.