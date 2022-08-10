مصر.. كشف تفاصيل جديدة حول مقتل الطالبة سلمى بهجت

كشف نقيب المحامين في مدينة أبو حماد، عبدالله مسعد، تفاصيل جديدة بشأن واقعة مقتل الطالبة سلمى بهجت في محافظة الشرقية على يد زميلها إسلام محمد فتحي يوم الثلاثاء بـ17 طعنة.

وقال مسعد، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن التحقيقات التي حضرها نقيب المحامين بالدقهلية عادل عفيفي، أفادت بأن القاتل اعترف تفصيليا بجريمته“، مؤكدا أنه ”ارتكبها دون مبرر.

وأوضح مسعد أن ”المتهم تواجد في محيط موقع الجريمة منذ صباح يوم الجريمة، وظل يتجول حول المبنى الذي تتواجد به القتيلة“.

وكشف مسعد أن ”القاتل تقدم لخطبة الفتاة، لكن والدها رفضه بعدما شاهد مظهره، وجسده المليء بالوشم، حيث إن أسرة الفتاة محافظة، ومعروف عنهم الالتزام الخلقي، كما أن الفتاة كانت حافظة للقرآن الكريم كاملا“.

وأكد أن ”الفتاة نفسها أكدت لوالدها أنها لا ترغب في الارتباط بالشاب“، مشيرا إلى أن ”والد الفتاة ذهب معها خلال آخر أيام الامتحانات بعدما أبلغته سلمى أن الشاب يتعرض لها ويضايقها“.

ولفت إلى أنه ”التقى هناك بوالد الطالب ووالدته حيث كانا برفقته في الجامعة، ودار بينهم حديث، حيث أبلغاه رغبة أبنهما في الارتباط بابنته، فأكد لهم أن الفتاة لاتزال صغيرة ولا ينوي تزويجها في الوقت الراهن، كما أنها ترفض الارتباط بابنهما“.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة توعد فيها الطالب الجامعي إسلام محمد قاتل زميلته سلمى بهجت بعدد كبير من الطعنات.

وقال الطالب القاتل، في الرسالة التي جاءت عبر خاصية ”ستوري“ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”اضحكي دلوقتي وافرحي إنك طلعتي التانية على الدفعة وامتياز مع مرتبة الشرف، على الرغم أني كنت المسؤول عن درجات العملي على مدار سنة تالتة ورابعة بس تمام“.

وتابع في الرسالة التي جاءت مرفقة بصورة له وللمجني عليها خلال مشاركتهما في إحدى الفعاليات ”أتى أمر الله فلا تستعجلوه“ متوعدا إياها بانتقام مزلزل، معلنا كذلك استعداده للإعدام بعدها.

وانتشرت صور للقاتل تظهر أنه رسم على صدره وشما باللون الأسود بعبارة ”سلمى حبيبتي“، وعلى ذراعه اليمنى وشما باللون الأحمر ”سلمى“.

واعترف المتهم خلال تحقيقات أولية عقب إلقاء القبض عليه بالقتل بدافع الانتقام من زميلته، لسابق ارتباطهما بعلاقة عاطفية، إلا أنها قامت مؤخرا بإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، مما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة ”نيرة أشرف“.

ووجه المتهم للمجني عليها 17 طعنة قاتلة، 15 منها من الأمام وطعنتان من الخلف.